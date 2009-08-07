vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2009, 23:06

Published 6 августа 2009, 23:06

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Быстрее всего федеральные средства тратятся в Чечне, Дагестане и Приморье

6 августа 2009, 23:06
Минфин отмечает рост расходов в регионах РФ, которые составляют уже около 3 триллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В первом полугодии 23 российских региона испытывали дефицит бюджета, При этом наибольший разрыв между доходами и расходами был зафиксирован в Москве (29,3 миллиарда рублей) и в Красноярском крае (12,4 миллиарда рублей).
Минфин отмечает рост расходов в регионах РФ, которые на 1 июля составили 2,6 триллиона рублей. Это на 8,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение расходов было зафиксировано в 71 регионе, а их сокращение — в 12 субъектах.
Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в Чечне (65 процентов), Дагестане (39 процентов), Адыгее (39 процентов), Ингушетии (37 процентов) и Приморском крае (31 процент).
С начала года Минфин направил из Резервного фонда на покрытие дефицита российского бюджета 1,616 триллиона рублей, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию ведомства.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика