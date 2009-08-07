Быстрее всего федеральные средства тратятся в Чечне, Дагестане и Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В первом полугодии 23 российских региона испытывали дефицит бюджета, При этом наибольший разрыв между доходами и расходами был зафиксирован в Москве (29,3 миллиарда рублей) и в Красноярском крае (12,4 миллиарда рублей).

Минфин отмечает рост расходов в регионах РФ, которые на 1 июля составили 2,6 триллиона рублей. Это на 8,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение расходов было зафиксировано в 71 регионе, а их сокращение — в 12 субъектах.

Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в Чечне (65 процентов), Дагестане (39 процентов), Адыгее (39 процентов), Ингушетии (37 процентов) и Приморском крае (31 процент).

С начала года Минфин направил из Резервного фонда на покрытие дефицита российского бюджета 1,616 триллиона рублей, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию ведомства.



