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Posted 7 августа 2009, 05:15

Published 7 августа 2009, 05:15

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Из-за саммита АТЭС во Владивостоке на 30 минут погаснет свет

7 августа 2009, 05:15
В рамках подготовки к саммиту в ночь с субботы на воскресенье на подстанции «Голубинка» проведут неотложные работы

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке в ночь на 8 августа из-за проведения ремонтных работ на подстанции «Голубинка», которая питает часть центра Владивостока, электроснабжение будет отключено на 30 минут в период с 00.00 до 06.00. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети».
На подстанции будут производиться неотложные работы по реконструкции в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Частично будут погашены следующие районы: улицы Толстого, Островского, Некрасовская, Шилкинская, Тунгусская, Жигура Всеволода Сибирцева, Грибоедова, проспект Красного знамени.
Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» приносит свои извинения жителям данных районов города за доставленные неудобства.
Справка:
«Приморские электрические сети» - филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - создан на базе распределительных сетей ОАО «Дальэнерго» 1 января 2007 года и осуществляет свою деятельность на территории Приморского края. «Приморские электрические сети» имеют в своем составе четыре структурных подразделения: Северные, Западные, Центральные и Южные электрические сети. В обслуживании предприятия 19432 километра линий электропередачи напряжением 0,4-110 киловольт, 260 подстанций 35-110 киловольт. Головной офис предприятия расположен в г. Благовещенске Амурской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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