С хорошим настроением встречает профессиональный праздник учитель физкультуры из Охотска Валерия Громова

ХАБАРОВСК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА – С хорошим настроением встречает профессиональный праздник учитель физкультуры средней школы № 1 поселка Охотск Валерия Громова. Сегодня на торжественном приеме губернатора Хабаровского края по случаю Дня физкультурника ей объявили благодарность и вручили денежную премию. За высокие показатели в преподавательской работе, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Церемония награждений спортсменов и физкультурников проходила в Доме приемов правительства края. Семерым спортсменам и тренерам, а также трём спортивным клубам и оздоровительно-образовательным учреждениям присвоены звания лауреатов премии губернатора Хабаровского края в области физической культуры и спорта. Пять средних школ удостоены дипломов губернатора за победу в «Губернаторских состязаниях», которые ежегодно проводятся среди школьников края. Этим общеобразовательным учреждениям вручены денежные премии в размере 60 тысяч рублей. Семерым учителям физкультуры объявлены благодарности.

Вручал награды от имени губернатора министр молодежной политики, спорта и туризма края Сергей Лопатин.

