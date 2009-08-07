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Posted 7 августа 2009, 05:25

Published 7 августа 2009, 05:25

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

С хорошим настроением встречает профессиональный праздник учитель физкультуры из Охотска Валерия Громова

7 августа 2009, 05:25
На торжественном приеме губернатора Хабаровского края ей объявили благодарность и вручили денежную премию

ХАБАРОВСК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА – С хорошим настроением встречает профессиональный праздник учитель физкультуры средней школы № 1 поселка Охотск Валерия Громова. Сегодня на торжественном приеме губернатора Хабаровского края по случаю Дня физкультурника ей объявили благодарность и вручили денежную премию. За высокие показатели в преподавательской работе, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Церемония награждений спортсменов и физкультурников проходила в Доме приемов правительства края. Семерым спортсменам и тренерам, а также трём спортивным клубам и оздоровительно-образовательным учреждениям присвоены звания лауреатов премии губернатора Хабаровского края в области физической культуры и спорта. Пять средних школ удостоены дипломов губернатора за победу в «Губернаторских состязаниях», которые ежегодно проводятся среди школьников края. Этим общеобразовательным учреждениям вручены денежные премии в размере 60 тысяч рублей. Семерым учителям физкультуры объявлены благодарности.
Вручал награды от имени губернатора министр молодежной политики, спорта и туризма края Сергей Лопатин.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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