Житель колымского села получил условный срок за мошенничество

МАГАДАН. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В сентябре прошлого года следователи магаданского УФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя подлежащего расселению села Кулу Тенькинского района Магаданской области. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИФ «Восток-Медиа» в Магадане Виктор Пчелинцев.

Как установили чекисты, мужчина, скрыв, что уже имеет в собственности квартиру, оформил необходимые документы и получил государственный жилищный сертификат.

Тенькинский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. По гражданскому иску в доход федерального бюджета взыскана сумма ущерба государству в размере стоимости жилищного сертификата - 2 млн. 592 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

- Для получения жилищного сертификата мошенники прибегают к различным способам, - рассказывает сотрудник пресс-группы магаданского УФСБ Марина ТЕРЕНТЬЕВА. – В основном скрывают факт наличия у них жилья в Магаданской области или в других регионах России, пытаются прописаться в расселяющемся поселке, фактически проживая в другом месте, регистрируют браки с гражданами, имеющими право на получение сертификата.

В 2007-2009 годах правоохранительными органами Колымы было возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения мошеннических действий с целью незаконного получения жилищных сертификатов. В результате рассмотрения этих дел судами мошенники осуждены, в федеральный бюджет возвращено несколько миллионов рублей бюджетных средств.

