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Posted 6 августа 2009, 21:35

Published 6 августа 2009, 21:35

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Житель колымского села получил условный срок за мошенничество

6 августа 2009, 21:35
Сюжет
Происшествие
Гражданин смог незаконно получить государственный жилищный сертификат

МАГАДАН. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В сентябре прошлого года следователи магаданского УФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя подлежащего расселению села Кулу Тенькинского района Магаданской области. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИФ «Восток-Медиа» в Магадане Виктор Пчелинцев.
Как установили чекисты, мужчина, скрыв, что уже имеет в собственности квартиру, оформил необходимые документы и получил государственный жилищный сертификат.
Тенькинский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. По гражданскому иску в доход федерального бюджета взыскана сумма ущерба государству в размере стоимости жилищного сертификата - 2 млн. 592 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.
- Для получения жилищного сертификата мошенники прибегают к различным способам, - рассказывает сотрудник пресс-группы магаданского УФСБ Марина ТЕРЕНТЬЕВА. – В основном скрывают факт наличия у них жилья в Магаданской области или в других регионах России, пытаются прописаться в расселяющемся поселке, фактически проживая в другом месте, регистрируют браки с гражданами, имеющими право на получение сертификата.
В 2007-2009 годах правоохранительными органами Колымы было возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения мошеннических действий с целью незаконного получения жилищных сертификатов. В результате рассмотрения этих дел судами мошенники осуждены, в федеральный бюджет возвращено несколько миллионов рублей бюджетных средств.

#Денис Объедкин#Новости#Магаданская область#Происшествие
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