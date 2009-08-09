В детский сад – без очереди

ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Увеличение рождаемости, стимулированное федеральными властями, обернулось неготовностью дошкольных образовательных учреждений принять возросший поток детей. Проблема очередей – актуальна практически для всех муниципалитетов страны.

Но одни успешно преодолевают проблему, а другие лишь собираются использовать их уникальный опыт. О предпосылках сложившегося кризиса очередей, стандартных и оригинальных методах борьбы с ним – в специальном обзоре экспертного канала «УралПолит.Ru» .



Очередные предпосылки



В России увеличивается рождаемость. По данным Росстата, в 2001 году детей возрастом до 4 лет насчитывалось 6,37 млн., в 2006 уже 7,04 млн., а в 2007 – 7,22 млн. Целенаправленные меры по улучшению демографии начали приносить свои плоды.

Наиболее известной и популярной является так называемый «материнский капитал» – постоянно увеличиваемая сумма, выплачиваемая государством за рожденных детей на условиях целевого расходования (в данный момент уже превышает 300 тыс. рублей). Вторая мера – доплата за содержание детей в дошкольных учреждениях (20% от суммы на первого ребенка, 50% – на второго и 70% на третьего и остальных).

Позитивная ситуация достаточно сильно омрачена острой нехваткой мест в детских мини садах практически по всей стране. Спрос со стороны родителей повысился как раз благодаря поддержке государства и увеличевшемуся количеству малышей. Однако инфраструктура дошкольного образования в подавляющем большинстве городов оказалась не готова к наплыву: образовались очереди и переполненные группы.

Ситуация во многих городах сложилась похожа. В момент демографического спада в 90-х годах детские сады опустели, свободные площади отдавались в аренду коммерческим структурам и даже перепрофилировались. В «нулевых» детских садов стало резко не хватать, по всей стране увеличилось количество очередников, в крупных городах отчаявшиеся родители даже стали организовывать акции протеста, привлекая внимание к проблеме. Дефицит в крупных городах зачастую достигает 10-15 тысяч мест, что не только увеличивает социальную напряженность, но и приводит к вполне ожидаемым коррупционным проявлениям, действующим по простому рыночному механизму – если чего-либо мало, чем необходимо, то стоит оно дороже.

Кризисные явления в экономике ее лишь обострили – повальные секвестры бюджетов привели к сокращению многих радужных планов. Строить детские сады – дело достаточно дорогое, плюс за «тучные» годы вся мало-мальски приличная городская земля оказалась занята. Активному строительству также мешает распространенный прогноз о грядущем демографическом провале, из-за которого дошкольные учреждения снова опустеют, оставшись обузой для муниципальных бюджетов.

«Общаясь с Челябинском, с Тюменью и с Пермью я считаю, что это продвинутые города, в которых чиновники борются с очередями в детские сады, находят различные варианты ее сокращения. Например, в Тюмени, в ХМАО, в Перми выплачиваются компенсации родителям тех детей, которые не ходят в детские сады. Первопроходцем здесь была Пермь», – сообщила руководитель оргкомитета регионального общественного движения «Класс Родителей» Ирина Щитова (Екатеринбург).



Стандартный набор инструментов



Но проблема не остается без внимания. Зачастую ее решают в «ручном» режиме, когда планы корректируются на ходу, и используется схожий инструментарий.

Наиболее распространенная ситуация – возврат прежних дошкольных площадей (изъятых в 90-х) из коммерческого оборота. Но, часто, за давностью решений, мера юридическая сложная и затратная, к тому же поднимающая (например, как в Екатеринбурге) всевозможные скандалы о некорректной приватизации.

Другая популярная и активно освещаемая тема – строительство новых площадей, которое проводится практически везде, но в недостаточных масштабах. В городах с тысячными очередями два-три новых садика в год все же не панацея. Плюс ко всему играют роль финансовые затраты – на само строительство и стоимость земельного участка, который по сути выводится из коммерческого оборота.

Третий способ – вовлечение и поддержка частного капитала в области дошкольного образования. Бизнес на детских садах сейчас пребывает в достаточно диком состоянии – не упорядочена нормативно-правовая база, отсутствует саморегуляция. Более гибкая разновидность поддержки частного бизнеса здесь – развитие мини-садиков в специально переоборудованных квартирах обычно на первых этажах жилых зданий. В настоящее время достаточно высокая стоимость частного детсадовского сектора делает услугу менее доступной для малообеспеченных слоев населения.

В некоторых населенных пунктах активно используется практика перевода «ведомственных» детсадов в разряд муниципальных, поскольку предприятия-опекуны постепенно избавляются от «непрофильных активов». Мера также не носит революционного характера, но позволяет более целенаправленно сосредотачивать контроль ситуации в руках органов местного самоуправления.

Промежуточными, более комплексными способами сокращения очередей можно считать всевозможные региональные и городские программы, решающие, в первую очередь, вопросы софинансирования и распределения ответственности, но использующие перечисленный «стандартный» инструментарий.

По словам Ирины Щитовой в Екатеринбурге, например, дела обстоят хуже, чем в соседних городах: «У нас говорят, что группы кратковременного пребывания не прижились в Екатеринбурге. А в каких садиках эти группы есть? Когда стала узнавать, где находятся эти группы, номера садиков, адреса, позвонила в один район, и мне начальник отдела образования района сказала, что ей надо подумать, сходу даже сказать не могла. А оказался всего один детский сад, где группы кратковременного пребывания. Она говорит, что если будут желающие, то еще откроем.

А ведь для того, чтобы были желающие – надо оповещать родителей. То есть родители-то вообще ничего не знают. Также и происходит с комплектованием, прозрачности нет. Если в Перми запущен даже дошкольный портал, где любая мамочка, не несется с роддома, а дома на компьютере, качая малыша, вносит его данные рождения и автоматически попадает в очередь. У нас же, наоборот, чем раньше встанешь на учет, тем лучше. Дата рождения играет второстепенную роль. Программу по данной очереди детей просим у Управления образования второй год, говорят, все составляется, как долго еще будет – одному Управлению образования известно.

Куда ни ткнись, везде все умалчивается, скрывается, поэтому так и происходит. К тому же и у общества правовая безграмотность, прав своих не знаем. А в других регионах по-другому. Например, в Челябинске родители участвуют в образовательном процессе, не выйдет ни один документ, без согласования родительской общественности», – рассказывает Ирина Щитова.



Ноу-хау авангарда



Описанные выше проблемы хорошо известны и не раз поднимались. Специфика проблем от региона к региона, от города к городу – разная, но фундамент у проблем – общий. По факту – муниципальные и региональные власти стоят в авангарде антикризисного управления ситуацией, нередко проявляя изобретательность и оригинальность в решении проблем с очередями. Новаторские и экспериментальные ноу-хау внедряются параллельно с традиционными мерами. Вполне нормальной практикой считается заимствование опыта у коллег из других городов, поэтому одна и та же идея в разных модификациях может адаптироваться по разным городам и регионам.

Семейные детские сады считают выходом из ситуации в Москве, Перми, Владивостоке, Кузбассе и Краснодарском крае. Воспитателем небольшой группы из 5-8 детей выступает одна из молодых мам, следящая за детьми в специально оборудованной квартире. Семейный мини-садик обычно «прикрепляется» к обычному, откуда следят за соблюдением норм и стандартов, присылают преподавателей. Мамы, становящиеся воспитателями после отбора, получают зарплаты и компенсации из бюджета. В одном только Кузбассе, где методика уже функционирует, действуют до 800 таких садов. В Томске, где очередь составляет 16 тыс. человек, собираются проводить эксперимент как раз с опорой на пример соседнего региона. Общей проблемой данной меры считается отсутствие единой нормативно-правовой базы.

В других городах занимают для детских садов опустевшие площади других социальных учреждений. Способ достаточно гибкий, но имеющий вполне обозримые резервы для каждого муниципалитета. В Челябинске, например, три группы дошкольников «подселили» в Дом пионеров им. Н.К. Крупской, благо там имеются и свободные площади, и опыт работы с маленькими детьми. В Омске и Томске, например, для дошкольников используют временно освободившиеся площади начальной школы.

Экстравагантный способ используют в Тюменской области. Здесь увеличивают эффективность использования свободных площадей за счет специальной компактной мебели, использование которой позволит создать более 110 дополнительных мест. Цена вопроса – 170 млн. рублей.

Автоматизация процесса распределения, которая используется, например, в Перми и Тольятти, позволяет сделать процесс пребывания в очереди прозрачным для всех соискателей, а также значительно снизить человеческий и, соответственно, коррупционный фактор.

Еще одно ноу-хау – муниципальный заказ. Обкатывается мера в Хабаровске и Перми. Городские власти заключают с частными и ведомственными дошкольными учреждениями договор, после чего для распределения детей учитываются новые площадки, формально не подчиняющиеся муниципалитетам.



Пример для подражания



Последним достаточно оригинальным, эффективным и в то же время простым методом борьбы с очередями успешно и активно пользуются в Пермском крае и самой Перми. Родителям, которые отзывают свою заявку из очереди, выплачивается достаточно весомая ежемесячная компенсация из краевого бюджета. Размер ее определяется в самом муниципалитете и составляет от 2000 рублей в небольших населенных пунктах до 5000 тысяч, как в Перми. Полученные деньги семья может потратить на частного воспитателя или няню.

Благодаря комплексу мер, среди которых, конечно, представлены многие из вышеперечисленных, в самом краевом центре очередей в детские сады нет. Однако тут есть некоторый негативный момент: в сельской местности охотно соглашаются на компенсацию, которая в неблагополучных семьях может элементарно пропиваться. Контрмерой служит механизм по обязательному привлечению детей из таких семей в детские сады, где за счет оттока имеются свободные места.

Вообще Пермь – чуть ли не самый активный город в плане дошкольного образования, о чем свидетельствую описанное выше ноу-хау и хорошие статистические данные. Столица Прикамья в марте стала площадкой для научно-практической конференции по дошкольному образованию, которая не проводилась уже много лет и собрала более 400 участников из 18 регионов. Тогда опыт Перми был положительно отмечен коллегами из Казани, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и другие.

Помимо уже указанных мер по автоматизации и информатизации контроля за дошкольным образованием, ежемесячных выплат город может гордиться целым комплексом мер. Здесь и перевод детсадов в статус автономных учреждений (что повышает их самостоятельность и ответственность в принятии решений), первый в России опыт по передачи муниципальной недвижимости в долгосрочное концессионное управление (естественно, для размещения детсадов). Пермские власти также стали первыми в стране, кто начал работать с частными дошкольными учреждениями по заказу, то есть, по сути, арендовать площадки для размещения общих «очередников». Поэтому неудивительно, что многогранный и комплексный опыт Перми берут на вооружение другие муниципалитеты, не столь успешные в борьбе с очередями.