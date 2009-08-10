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Posted 9 августа 2009, 22:00

Published 9 августа 2009, 22:00

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Камчатских чиновников задержали при попытке получения взятки

9 августа 2009, 22:00
Сюжет
Происшествие
Размер взятки составлял 1,5 миллиона рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Органами правопорядка в Петропавловске-Камчатском задержаны исполняющий обязанности Главы Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края Назим Давудов и исполнительный директор Ассоциации совета муниципальных образований Камчатского края Виктор Родин при попытке получения взятки в размере 1,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие ведет Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Камчатскому краю.

Подозреваемые взяты под стражу.



#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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