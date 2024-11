Пиво «Балтика №6 признано лучшим в мире портером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Лондоне объявлены результаты четвертого международного конкурса World Beer Awards. Среди победителей оказалось пиво «Балтика №6 Портер» − оно было удостоено титула Worlds Best Stout/Porter («Лучший в мире стаут/портер»).

World Beer Awards − это всемирный дегустационный конкурс, на котором определяются наилучшие сорта пива. Организатором конкурса является британский журнал Beers of the World. Судьи конкурса – ведущие журналисты, представители розничной торговли, закупщики, пивовары и маркетологи, специализирующиеся на пивном рынке, а также международное профессиональное жюри журнала Beers of the World, которое возглавляет Роджер Протц − британский писатель, журналист и активист пивного движения, один из ведущих мировых авторитетов в области пива.

«Очень приятно, когда твою работу высоко оценивают, говорит главный пивовар компании «Балтика» Ирина Тлехурай. Наш «Портер» был выбран из многих сортов из самых разных стран, и настоящие «пивные» авторитеты официально признали его лучшим в мире. Это большая честь для нас и большая радость. Хотя, конечно, лучшая награда – это признание потребителей. К счастью, у «шестерки» есть и оно».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе по связям с общественностью ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», этот сорт темного пива сварен по старинным английским рецептам, выпускается с 1994 года. Он один из самых именитых и титулованных сортов, отмечен множеством наград, завоеванных на престижных российских и международных конкурсах, таких как Brewing Industry International Awards, European Beer Star Awards, Australian International Beer Awards, и других.