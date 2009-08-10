vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа 2009, 20:29

Published 9 августа 2009, 20:29

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Приморье посетит заместитель руководителя Росстата Александр Суринов

9 августа 2009, 20:29
В рамках подготовки к «Всероссийской переписи населения -2010» он проведёт во Владивостоке Всероссийское совещание руководителей территориальных органов государственной статистики

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 11 августа во Владивосток прибывает заместитель руководителя Росстата Александр Суринов, курирующий методические проблемы статистического учета и подготовку к переписи в российских регионах.
Александр Суринов проведёт во Владивостоке Всероссийское совещание руководителей территориальных органов государственной статистики по вопросам качества расчета валового регионального продукта (ВРП), внедрения двухуровневой интегрированной системы подготовки данных для национальных счетов (ДИС ПДНС) и подготовки к «Всероссийской переписи населения – 2010».
В совещании примут участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, заместитель руководителя Росстата Александр Суринов, специалисты управлений Федеральной службы государственной статистики, а также руководители 16 региональных подразделений Росстата.
В рамках этого мероприятия 12 августа в 11 часов в здании Приморскстата (ул. Фонтанная, 57, каб. 49) пройдет пресс-конференция. В ней примут участие вице-губернатор Приморского края Любовь Дроздова, заместитель руководителя Росстата Александр Суринов, руководитель Приморскстата Виктор Шаповалов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика