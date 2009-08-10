Приморье посетит заместитель руководителя Росстата Александр Суринов

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 11 августа во Владивосток прибывает заместитель руководителя Росстата Александр Суринов, курирующий методические проблемы статистического учета и подготовку к переписи в российских регионах.

Александр Суринов проведёт во Владивостоке Всероссийское совещание руководителей территориальных органов государственной статистики по вопросам качества расчета валового регионального продукта (ВРП), внедрения двухуровневой интегрированной системы подготовки данных для национальных счетов (ДИС ПДНС) и подготовки к «Всероссийской переписи населения – 2010».

В совещании примут участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, заместитель руководителя Росстата Александр Суринов, специалисты управлений Федеральной службы государственной статистики, а также руководители 16 региональных подразделений Росстата.

В рамках этого мероприятия 12 августа в 11 часов в здании Приморскстата (ул. Фонтанная, 57, каб. 49) пройдет пресс-конференция. В ней примут участие вице-губернатор Приморского края Любовь Дроздова, заместитель руководителя Росстата Александр Суринов, руководитель Приморскстата Виктор Шаповалов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

