Разрушительный тайфун «Моракот» достиг побережья Китая

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Тайфун «Моракот» достиг побережья Китая. Из юго-восточной части страны эвакуировано около миллиона человек. Движение поездов в этом направлении остановлено.

Всем судам предписано не выходить из портов. Тропический циклон пришёл на материковый Китай из Тайваня, где накануне вызвал самое крупное за последние полвека наводнение. Есть погибшие и пострадавшие.

На Тайване — самое сильное за полвека наводнение. За несколько дней там выпало более двухсот сантиметров осадков. Более ста населённых пунктов полностью затоплены, в больших городах объявлено чрезвычайное положение. На третьи сутки власти сообщили о первых жертвах стихии. 29 человек пропали без вести, 14 получили ранения, есть погибшие. Пожилую женщину поток воды просто смыл с дороги вместе с мотоциклом, на востоке острова водитель не справился с управлением и врезался в поезд.

«Рано утром я примчался сюда спасать свой магазин, но было уже поздно. Здание полностью ушло под воду, над поверхностью с трудом можно различить вывеску», — сокрушается торговец Лай Гуаньюй.

«Вместо разрушенной дамбы придётся возводить временную переправу, чтобы как можно быстрее приступить к эвакуации людей», — комментирует действия своих подчиненных Чао Кэда, командир отряда спасателей.

По другую сторону тайваньского пролива у властей было больше времени на подготовку. В провинциях Фуцзянь и Чжэцзян эвакуированы более миллиона человек, 35 тысяч судов прервали плавание и спешно вернулись в порт. А вот так выглядит в разгар туристического сезона популярный курорт на острове Хайнань: поваленные деревья, на море – шторм, в магазинах раскупили спасательные жилеты.

Несмотря на то, что «Моракот» немного ослаб накануне, скорость ветра по-прежнему составляет примерно 33 метра в секунду. Тайфун постепенно покидает прибрежные районы и движется вглубь континента. Так обычно и бывает, говорят метеорологи. Тропический циклон формируется над тёплыми водами Южно-Китайского моря, однако, оказавшись на суше, постепенно ослабевает, выпуская при этом колоссальные объёмы осадков.

Как сообщает канал «Вести», «Моракот» стал восьмым за этот год тайфуном, достигшим берегов Китая. Предыдущий тропический шторм обрушился на провинцию Гуандун 5 августа. Впрочем, сезон тайфунов только начинается, предупреждают синоптики. В южных широтах он будет длиться до середины сентября.



