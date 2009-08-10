БЛАГОВЕЩЕНСК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске освятили строящуюся Свято-Никольскую церковь и установили на её звоннице колокол. Планируется, что прихожане смогут посетить храм уже в этом году. Свято-Никольская церковь для области имеет не только духовное значение, но и светское. Это первое строение Благовещенска. Изначально церковь была походной, а с 1860-го 4 года служила кафедральным собором. Сто лет назад в Благовещенске на 40 тысяч жителей приходилось больше 20 храмов. «Благовещенск называли дальневосточным Иерусалимом, это был центр духовной жизни Дальнего Востока, – говорит заместитель председателя общественной организации «Возрождение». – После 17 года единственный город на Дальнем Востоке, в котором все церкви были взорваны и сожжены – Благовещенск». Свято-Никольскую церковь снесли в 1980 году. Спустя почти 28 лет оргкомитет по восстановлению историко-культурного наследия города решил заново отстроить утраченный памятник архитектуры. Сруб первого дома заказали на родине Святителя Иннокентия – в Иркутске. Строение возводят на пожертвования горожан. Как и полтора века назад, без единого гвоздя. Единственный колокол, который занял своё место в звоннице, отлит в Воронеже. А вот купола, их только предстоит водрузить, изготавливали в Благовещенске. По проекту два из них украсят множеством позолоченных Вифлеемских звёзд. В ближайшее время плотники приступят к внутренней отделке самой церкви. «Будет чисто деревянный интерьер, – рассказывает автор проекта Валерий Сикерин. – Достаточно приятно и для глаза, и для существования там человека. И для молитвы, конечно». Восстанавливали Свято-Никольскую церковь по фотографиям, поэтому полное историческое соответствие архитектор не гарантирует. По словам авторов проекта, первый дом построен почти на том же самом месте, с которого фактически начался Благовещенск полтора века назад.