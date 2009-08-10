В окрестностях Петропавловска-Камчатского приостановлен промысел тихоокеанских лососей

Posted 10 августа 2009, 04:22
Published 10 августа 2009, 04:22
Modified 17 сентября 2022, 13:55
Updated 17 сентября 2022, 13:55
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На очередном заседании Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае приняла решение о приостановке промысла тихоокеанских лососей на акватории Авачинской губы, а также реках Авача и Паратунка.
Целью принятого решения является обеспечение достаточного пропуска производителей тихоокеанских лососей в места нереста, а также выполнение плановой закладки икры рыбоводными заводами.
Решение о возобновлении промысла будет принято на основе рекомендаций ФГУП "КамчатНИРО", ФГУ "Севвострыбвод" и Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.