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Posted 10 августа 2009, 04:22

Published 10 августа 2009, 04:22

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

В окрестностях Петропавловска-Камчатского приостановлен промысел тихоокеанских лососей

10 августа 2009, 04:22
Принятое решение должно обеспечить достаточный пропуск производителей тихоокеанских лососей в места нереста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На очередном заседании Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае приняла решение о приостановке промысла тихоокеанских лососей на акватории Авачинской губы, а также реках Авача и Паратунка.
Целью принятого решения является обеспечение достаточного пропуска производителей тихоокеанских лососей в места нереста, а также выполнение плановой закладки икры рыбоводными заводами.
Решение о возобновлении промысла будет принято на основе рекомендаций ФГУП "КамчатНИРО", ФГУ "Севвострыбвод" и Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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