В окрестностях Петропавловска-Камчатского приостановлен промысел тихоокеанских лососей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На очередном заседании Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Камчатском крае приняла решение о приостановке промысла тихоокеанских лососей на акватории Авачинской губы, а также реках Авача и Паратунка.

Целью принятого решения является обеспечение достаточного пропуска производителей тихоокеанских лососей в места нереста, а также выполнение плановой закладки икры рыбоводными заводами.

Решение о возобновлении промысла будет принято на основе рекомендаций ФГУП "КамчатНИРО", ФГУ "Севвострыбвод" и Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

