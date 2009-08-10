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Posted 10 августа 2009, 06:44

Published 10 августа 2009, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

В Приморье началась уборка зерновых

10 августа 2009, 06:44
В этом году урожай пшеницы, овса и ячменя выше прошлогоднего уровня

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В сельскохозяйственных районах края началась уборка ранних зерновых культур. Как отмечают специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в этом году урожай пшеницы, овса и ячменя выше прошлогоднего уровня.
Так, урожайность пшеницы составляет 18,5 ц/га (16,1 – год назад), ячменя – 16,4 ц/га (14,1 в прошлом году), а овса – 21,5 ц/га (в прошлом году – 17,7).
Высокая урожайность ценных культур – закономерный результат целенаправленной работы по повышению эффективности растениеводства в Приморье. Ежегодно из краевого и федерального бюджета эффективные сельхозпредприятия получают субсидии на повышение плодородия почв, закупку современной сельхозтехники.
Увеличивается площадь пашни. В 2009 году под ранние зерновые культуры занято более 83 тысяч гектаров, тогда как в минувшем – 78,2 тысячи. Администрация края стимулирует хозяйства вовлекать в сельхозоборот ранее неиспользуемые пахотные земли.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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