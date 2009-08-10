Во Владивостоке возле железнодорожного вокзала убит человек

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами следственного управления СКП РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства неизвестного мужчины возле здания железнодорожного вокзала в г. Владивостоке ( 105 ч. 1 УК РФ).

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская, данное преступление раскрыто по «горячим следам». По подозрению в свершении преступления задержан 52 – летний гражданин без определенного места жительства.

Следствием установлено, что в ночь на 9 августа между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в драку. В результате чего, один из оппонентов был убит. Как полагает следствие, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртного.

В настоящее время в федеральный суд Фрунзенского района г. Владивостока направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пересечения в виде заключения под стражу.

Расследование ведёт следственный отдел по Фрунзенскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.



