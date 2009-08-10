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Posted 10 августа 2009, 04:19

Published 10 августа 2009, 04:19

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Во Владивостоке возле железнодорожного вокзала убит человек

10 августа 2009, 04:19
Сюжет
Происшествие
Следствием установлено, что употребление спиртного привело к совершению особо тяжкого преступления

ВЛАДИВОСТОК. 10 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами следственного управления СКП РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства неизвестного мужчины возле здания железнодорожного вокзала в г. Владивостоке ( 105 ч. 1 УК РФ).
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская, данное преступление раскрыто по «горячим следам». По подозрению в свершении преступления задержан 52 – летний гражданин без определенного места жительства.
Следствием установлено, что в ночь на 9 августа между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в драку. В результате чего, один из оппонентов был убит. Как полагает следствие, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртного.
В настоящее время в федеральный суд Фрунзенского района г. Владивостока направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пересечения в виде заключения под стражу.
Расследование ведёт следственный отдел по Фрунзенскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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