Россияне экономят на еде

ВЛАДИВОСТОК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Летом падение потребительской активности в России достигло максимума с начала экономического кризиса, отмечают специалисты.

В июне почти 85% наших граждан отказались от привычных покупок тех или иных товаров. И если падение спроса на бытовую технику можно было предсказать, то снижение затрат на еду стало неожиданностью. Эксперты прогнозируют: потребление продолжит падать – признаков улучшения материального положения покупателей пока нет.

Очередной ежеквартальный мониторинг потребительского поведения россиян, который регулярно проводят социологи компании «Башкирова и партнеры», не порадовал. Оказалось, что наши граждане продолжают отказывать себе во всех видах товаров. Процесс идет довольно стремительно. Так, еще в декабре 2008 года треть опрошенных заявляли, что кризис на их покупки не повлиял. В апреле доля счастливчиков снизилась до 21,1%, а в июне – уже до 15,4%. Другими словами, почти 85% россиян к лету пересмотрели свои привычные траты.

Неудивительно, что росло число отказов от крупных покупок: в декабре – 15,8%, в июне – 25,2%. Туристические поездки этим летом отложили 21,2% россиян, хотя в декабре «отказников» насчитывалось лишь 12,9%. Бытовая техника зимой была не по карману 25,9% респондентов, сегодня – 38,9%. Впрочем, уменьшение потребления в этих сегментах было предсказуемым.

Однако снижение по другим показателям стало довольно неожиданным. Так, за полгода число отложивших покупку одежды выросло с 25,7 до 41,7%. Некоторые аналитики предполагали, что россияне будут меньше покупать «дорогих тряпок». Но в регионах большинство людей всегда обходились одной-двумя парами обуви в год. Так что такое резкое падение спроса на одежду говорит о серьезных материальных трудностях граждан. Но это еще не все. С декабря по июнь доля отказывающих себе в каких-либо продуктах питания выросла с 22,2 до 35,4%. А ведь раньше утверждалось, что спрос на еду неэластичный.

Самих исследователей эти цифры не удивили. По их словам, снижение уровня доходов вкупе с высокой инфляцией напрямую повлияло на падение потребления. Плюс к лету россияне проели те запасы, которые накопили до начала кризиса. «Проели запасы те, у кого кризис отнял работу. Но даже работающие снижают уровень потребления, – рассказал замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. – Люди предполагают, что экономическая ситуация ухудшится. Они меньше покупают товаров длительного пользования. Вместо этого россияне начали откладывать деньги на «черный день»: число депозитов в банках растет. Кроме того, на снижение потребления влияет и сужение рынка кредитования».

По прогнозу эксперта, потребление к концу года будет падать. «Есть тенденция к ухудшению ситуации. Положительных факторов в экономике не видно. Зарплаты не растут, поэтому восстановления потребления не будет. Траты могут увеличить только пенсионеры, но на общую картину они не повлияют», – полагает г-н Гонтмахер, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Новые Известия».





