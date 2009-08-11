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Posted 11 августа 2009, 00:49

Published 11 августа 2009, 00:49

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Сергей Дарькин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов РФ Артуром Парфенчиковым

11 августа 2009, 00:49
Участники встречи обсудили новый федеральный закон, регламентирующий работу судебных приставов

ВЛАДИВОСТОК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На минувших выходных губернатор края Сергей Дарькин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов РФ Артуром Парфенчиковым. В числе участников встречи также был вице-губернатор края Николай Вачаев.
На встрече с губернатором Приморского края обсуждались вопросы взаимодействия работы судебных приставов с правоохранительными органами и органами власти Приморского края, а также с ГИБДД края по взысканию штрафных санкций, наложенных сотрудниками ГИБДД.
Сергей Дарькин, Николай Вачаев и Артур Парфенчиков обсудили новый федеральный закон, регламентирующий работу судебных приставов. Было решено провести совместное совещание, в ходе которого обсудить взаимодействие судебных приставов с правоохранительными органами края по вопросу нарушений лесного законодательства.
Артур Парфенчиков обратился к Сергею Дарькину с просьбой оказать помощь в предоставлении помещений муниципальным подразделениям управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Приморскому краю. Губернатор также пообещал помочь в организации спортивного зала для физической подготовки судебных приставов.
Участники встречи позитивно оценили уровень работы судебных приставов в Приморском крае.
Приморский край стал конечной точкой рабочей поездки Артура Парфенчикова по ДВФО. Накануне он посетил Амурскую и Еврейскую автономную области и Хабаровский край. В регионах он провёл ряд совещаний с территориальными управлениями Федеральной службы судебных приставов, сообщает пресс-служба кравевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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