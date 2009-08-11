Владивосток накануне столпотворения из-за массового обмена водительских прав?

ВЛАДИВОСТОК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Автомобилистов Владивостока давно предупреждали не затягивать с обменом водительских удостоверений, которые были получены 10 лет назад. Ведь уже на следующий день после «юбилея» водитель считается не имеющим удостоверения, а значит, не вправе садиться за руль.

«С начала года мы обменяли удостоверения примерно 20 тысячам горожан. А в оставшиеся пять месяцев ожидаем столько же. То есть очереди возрастут вдвое, хотя и сейчас принимаем по 160 человек за день», - рассказал Максим Нетяговский, и. о. начальника экзаменационного отдела.

У четырех окон, где выдают и принимают документы, толпится народ. Ожидание в очереди занимает три - четыре часа, еще пара часов уходит на проверку документов. То есть устанавливается подлинность устаревших прав и не был ли водитель лишен удостоверения по решению суда. Но практически все получают новые корочки в тот же день, как обратились. Исключение составляют лишь те жители края, которые получали права в другом регионе и не сохранили свидетельство об окончании автокурсов или старое временное разрешение на управление транспортом.

- В такой ситуации гражданин не потеряет возможности управлять машиной, - растолковали в ГАИ. – Старые права мы у него заберем, а взамен выдадим временное разрешение, которое будет действовать в течение месяца.

Кстати, автоинспекторы советуют тем горожанам, у кого права «состарились», но они по каким-то причинам не пользуются авто, отложить обмен удостоверения до лучших времен. Если не садиться за руль, то за опоздание с заменой документа не накажут, пишет «Комсомольская правда».

















