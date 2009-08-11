Во Владивостоке прошли торжества в честь графа Муравьева-Амурского

ВЛАДИВОСТОК. 11 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня у захоронения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 200-летию со дня рождения графа.

В митинге памяти приняли участие глава Владивостока Игорь Пушкарёв, командование Тихоокеанского флота, представители Владивостокской епархии, участники детских военно-патриотических клубов, общественность города.

«Сегодня мы чтим память великого человека, который стоял у истоков основания нашего города, кто посвятил свою жизнь освоению Приамурья и Приморья, кто верой и правдой служил Отечеству и своему народу, - сказал в своем приветственном слове ко всем собравшимся глава города Игорь Пушкарёв. – Благодаря энергии графа Муравьева-Амурского, его мудрости, таланту дипломата и организатора мы живем на этой прекрасной земле. Он прожил жизнь деятельную и плодотворную, чем заслужил вечную память и благодарность потомков. В планах администрации города – благоустройство парка и создание полноценной мемориальной зоны на этом месте, где покоится его прах. Осуществить эту давнюю идею – наш долг».

В ходе мероприятия состоялся митинг памяти, лития и возложение венков и цветов к захоронению генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. По завершении официальной части по Театральному проезду прошествовали участники акции "Память благодарных потомков" – всего шесть колонн. Каждая из них отражала эпохи жизни города со времен Муравьева-Амурского и до наших дней. В костюмированном шествии приняли участие свыше тысячи человек - школьники, студенты, члены патриотических клубов и молодежных организаций, военнослужащие, ветераны, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.



