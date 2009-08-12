Анонс «Российской газеты» за 12 августа

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 12 августа:



Посол никуда не едет

Дмитрий Медведев написал обращение Виктору Ющенко

президент

Сергей Белов

Дмитрий Медведев выступил с довольно жесткими заявлениями в адрес Киева. Сделал он это в своем новом видеоблоге, посвященном российско-украинским отношениям. Президент Дмитрий Медведев надеется, что в отношениях Москвы и Киева наступят новые времена. В своем послании Виктору Ющенко российский лидер подробно объяснил украинскому коллеге его ошибки в политике в адрес Москвы, из-за которых сегодня между Россией и Украиной не может быть партнерства. В первую очередь Виктору Ющенко припомнили Южную Осетию и то, как из украинского оружия грузинские военные расстреливали российских миротворцев и мирных граждан. Вторая претензия к официальному Киеву связана с желанием политического руководства присоединить Украину к НАТО, игнорируя при этом мнение граждан своей страны. Вместе с откровенно политическим противодействием украинские власти не стесняются обрывать и экономические связи. Без ведома Москвы подписывают с Европой какие-то соглашения о транзите газа, хотя газ в украинской газотранспортной системе исключительно российский. Последней каплей, переполнившей чашу терпения российского руководства, видимо, стал дипломатический демарш Киева, который без объяснения причин выслал из страны двух российских дипломатических представителей. Веры в то, что перемены произойдут при действующей украинской власти, в Кремле уже давно нет. Поэтому Москва ждет января, когда в Украине состоятся выборы президента и придут к власти люди, которые будут смотреть на Россию как на удобного и надежного партнера.

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Заграничный десант

Генштаб доложил о новой военной доктрине

право

Петр Орлов

Заместитель начальника Генштаба России Анатолий Ноговицын сообщил о разработке новой военной доктрины, которая по плану должна быть готова уже в сентябре. Накануне президент страны Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, предлагающий новую процедуру применения Вооруженных сил за границей. Согласно документу Верховный главнокомандующий может направить войска за границу в четырех случаях: для защиты российских граждан за рубежом, борьбы с пиратством, для отражения нападения на наши военные базы за рубежом или предотвращение агрессии против дружественного государства. При этом, как и прежде, главе государства необходимо заручиться согласием Совета Федерации. Правда, по мнению некоторых экспертов, в экстренных ситуациях это можно сделать и постфактум: в течение двух суток после того, как армия вступила в бой. Таким образом, законопроект расширяет список причин, по которым российские войска могут быть отправлены за рубеж. Пока же в соответствии с законом «Об обороне» наше государство может посылать боевые подразделения в другие страны или в соответствии с международными договорами, или для пресечения террористической деятельности.Что же касается собственно военной доктрины, то, по словам генерал-полковника Анатолия Ноговицына, вопросы правоприменения армии и флота, включая использование ядерного оружия в качестве инструмента стратегического сдерживания, будут в ней засекречены.

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Не плачь в Москве, Аргентина

Команды Гуса Хиддинка и Диего Марадоны встретятся на стадионе «Локомотив»

футбол

Илья Зубко,

Юрий Ярыгин

Матч Россия — Аргентина — товарищеский, но от того не менее знаковый. Приезда «альбиселесты» в российскую столицу ждали и поклонники таланта Марадоны и Месси, и почитатели Хиддинка с Аршавиным. Организаторы матча надеялись провести совместную пресс-конференцию, по возможности устроить какие-то благотворительные акции, мастер-классы с участием южноамериканских звезд. Да и прием готовился по высшему разряду. Но гости разочаровали еще до приезда. Главный тренер «альбиселесты» Диего Марадона заранее заявил, что матч с Россией ему вообще неинтересен, а волнует его исключительно сентябрьская игра отборочного турнира чемпионата мира-2010 против Бразилии. Это откровение в наших футбольных кругах вызвало, мягко говоря, недоумение. Команда Гуса Хиддинка в рейтинге ФИФА находится на шестом месте, аргентинцы — восьмые. Казалось бы, лучшей возможности для Марадоны проверить силы перед ответственной игрой с Бразилией придумать невозможно. До последнего все надеялись, что слова Диего просто неправильно перевели. Оказалось, напрасно.

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Удобный «политик»

Президент Украины не понимает, чего от него ждет Запад

комментарий

Александр Рар

Эксперт российско-германского Совета

Нужно сначала глубоко разобраться в причинах российско-украинского конфликта и понять, почему Украине как будто был нужен такой конфликт. Именно, как будто. Президент Ющенко действительно воспринимает Украину как державу, которая определяет какой-то «фронт защиты свободы». Отношения между двумя странами буквально за последние годы зашли в тупик, они находятся в стадии хронического конфликта между элитами.Задержка с назначением российского посла на Украину — это уникальный жест в дипломатии. Фактически это означает разрыв отношений. Я думаю, что в ответ может быть отозван украинский посол из России. Перед нами сейчас трудная фаза сотрудничества между Украиной и Россией, потому что газовый конфликт может опять вспыхнуть осенью или зимой. Очевидно, что у Украины нет денег для оплаты в полном объеме российского газа. Помощь может прийти с Запада, но Запад тоже не придерживается стопроцентно позиции Украины в этом вопросе. А потому в Киеве тут тоже намечается определенная дезориентация.И последнее. Мне кажется, что в случае развития конфликта между Россией и Украиной это будет даже не геополитическая катастрофа, а катастрофа национальных масштабов. Фактически два славянских народа, которые веками ощущали плечо друг друга, и так хорошо друг друга знают, досконально понимают, сейчас воюют друг против друга на глазах чужих, которые, может быть, хотят получить от этого конфликта для себя определенную выгоду. Такая политика закладывает яд в души и сердца следующего поколения двух стран.

Подробнее — на 1 полосе «РГ».



Без базара

Нургалиев запретил необоснованные проверки предпринимателей

милиция

Михаил Фалалеев

Милиционерам запрещено проверять предприятия, если нет конкретной информации о нарушениях. Причем эти нарушения должны обязательно входить в компетенцию органов внутренних дел. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев на всероссийском совещании своего ведомства в режиме видеоконференции потребовал от подчиненных разработать подробные методические рекомендации о проведении таких проверок. В них должен быть до мельчайших деталей прописан алгоритм действий сотрудника милиции, прибывшего с проверкой в магазин, на фабрику или торговую точку на рынке. Рашид Нургалиев издал приказ № 1065 «О мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности по защите прав граждан в сфере экономики». В нем четко и недвусмысленно сказано: милиционер идет проверять бизнесмена, если получил информацию, что тот производит или торгует, например, контрафактом, контрабандой, запрещенными или ограниченными к продаже предметами. Милиция обязана выявлять так называемый теневой сектор экономики, где нередко трудятся нелегальные мигранты, всякого рода чиновников-коррупционеров, торгующих лицензиями, правами на предпринимательскую деятельность и прочими преференциями. Именно это входит в компетенцию милиции. Однако министр строго предостерег сотрудников от так называемого «особого толкования оперативно-розыскной деятельности», которое зачастую прикрывает обычное вымогательство.

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Генеральский прогноз

Главком ВВС раскрыл планы на 20 лет вперед

авиация

Сергей Птичкин

Главнокомандующий Военно-воздушными силами генерал-полковник Александр Зелин выступил с прогнозом на двадцать лет вперед. Перспективы впечатляют. Главком заявил о том, что в боевой авиации начинается масштабное обновление летной техники. В строевые части поступят ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52, новые десантные Ка-60, легкие «Ансат». На смену фронтовому бомбардировщику Су-24 придет гораздо более мощный и многофункциональный Су-34. Истребительные полки получат новейшие Су-35 и МиГ-35. Уже в этом году начнутся летные испытания перспективного авиакомплекса пятого поколения. Наряду с усилением традиционных вооружений особое внимание будет уделено беспилотным летательным аппаратам, которые в перспективе могут стать очень мощной ударной силой армии, авиации и флота. Недалеко от Москвы создается центр беспилотной авиации, а вопрос выбора конкретных крылатых киборгов очень активно будет обсуждаться на авиасалоне МАКС-2009 уже на следующей неделе.

Подробнее — на 2 полосе «РГ».





Избирать по системе

ГАС «Выборы» исполняется 15 лет

центризбирком

Алексей Ильин

Пятнадцать лет назад был подписан указ о создании Государственной автоматизированной системы «Выборы». О том, как функционирует система сегодня и о планах по ее дальнейшему развитию «РГ» рассказал глава Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов.

Подробнее — на 3 полосе «РГ».



На расстоянии

В следующем году граждане и чиновники смогут друг друга не видеть — благодаря программе «Электронное правительство»

Правительство

Пьер Сидибе

Сочи

Владимир Путин приблизился к электронному правительству, встретившись с министром связи и массовых коммуникаций Игорем Щеголевым. В конце этого — начале следующего года должна заработать система предоставления гражданам онлайн-услуг, пообещал глава минкомсвязи. На первом этапе россияне из Интернета смогут узнавать, куда им нужно обращаться, в какие часы и какие документы нужно принести. По мнению Щеголева, «взаимоотношения между органами власти и гражданами по-прежнему развиваются по старинке». А это значит, что проекту «Электронное правительство», который раньше не имел ни общей дорожной карты, ни стандартов, власти решили придать «второе дыхание». Иными словами, обновленная программа сделает невозможными такие огрехи, как, например, дублирование решений или излишнее расходование средств.

Подробнее — на 3 полосе «РГ».





Забуксовали

Виктор Зубков решил разобраться, почему регионы не выполняют план по закупке тракторов и комбайнов

Продовольствие

Елена Кукол

До конца августа минсельхоз должен разобраться, почему некоторые регионы не справляются с планами, заложенными в госпрограмму по развитию АПК. И предложить меры по исправлению ситуации. А пока повода для пересмотра целевых показателей программы нет. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. По программе, до конца года аграрии должны увеличить производство на 3,9 процента. За шесть месяцев этого года оно выросло на 1 процент. Темпы невысокие, но объективные: сказывается сокращение бюджетных расходов, падение спроса, неблагоприятные погодные условия, признал Зубков. Однако первый вице-премьер обратил внимание на то, что по регионам картина сильно отличается. Теперь, считает Зубков, надо проследить, насколько эффективно тратятся деньги, которые выделяются на развитие АПК из федерального бюджета и регионов. По мнению главы минсельхоза Елены Скрынник, сейчас надо ускорить доведение денег до хозяйств и быстрее согласовывать финансирование региональных программ.

Приняты и меры внешнеторгового регулирования, которые поддерживают российских молочников, производителей мяса и сахара. Благодаря этому импортное мясо на российских прилавках уже постепенно замещают отечественными продуктами. А до конца года объем завозного мяса должен уменьшиться с 32 до 25 процентов, обнадежила Скрынник.

Подробнее — на 3 полосе «РГ».



Тариф в обмен на деньги

Инвесторам железных дорог разрешат ездить по льготным ценам

Инициатива

Сергей Зыков

Федеральная служба по тарифам нашла способ, как заинтересовать перевозчиков вкладывать деньги в развитие железных дорог России. На два года им предоставят возможность возить свои грузы по льготным тарифам. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя ФСТ Виталий Евдокименко. Сейчас служба разрабатывает такое положение. И оно может вступить в силу уже в этом году.Напомним, что все изменения в государственном регулировании железнодорожных тарифов происходят на основе утвержденного на прошлой неделе премьер-министром Владимиром Путиным «Положения о госрегулировании и контроля тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий железнодорожных перевозок». Этот документ впервые в истории «железнодорожных законов» регулирует основные принципы и механизмы установки тарифов. В документе есть принципиальные отличия от предыдущих положений. Из основных стоит выделить разделение железнодорожного тарифа на шесть составляющих вместо существующих ныне двух. Новая схема, предложенная ФСТ, предполагает, что в конечном счете стоимость перевозки теперь будет рассчитываться по каждой из шести составляющих отдельно и в зависимости от себестоимости.

Подробнее — на 5 полосе «РГ».



Забыл про убийство

Сержант допился до 22 лет колонии строгого режима

приговор

Владимир Полетаев

На 22 года отправлен за решетку сержант-контрактник Николай Еремин за жестокое избиение трех офицеров, один из которых скончался. Дикое происшествие потрясло Мулинский гарнизон Московского военного округа. Тихий служака 21-летний Еремин, всего как год переведенный на контрактный договор, до этого не был замечен ни в пьянках, ни в ссорах. Причем ровные отношения у него были как с рядовыми, так и с офицерами. За рвение в службе и боевые показатели он получил звание старшего сержанта. По собственному рапорту в этом звании и был переведен на контрактную службу. Однажды утром Еремин появился на территории части с бейсбольной битой наперевес. На пути у него оказались трое молодых лейтенантов — Григорий Хиженков, Динар Закирзянов и Рафаэль Шарафутдинов стояли. Офицеры заметили у контрактника странный взгляд, но не придали этому значения. Еремин, подойдя вплотную, ни слова не сказав резко поднял биту и начал дубасить двоих лейтенантов. Подоспевшие военнослужащие остановили разбушевавшегося контрактника. Однако трагедии избежать не удалось — утром того же дня Шарафутдинов, не приходя в сознание, скончался. Его коллегам повезло больше. Присяжные заседатели Московского окружного военного суда признали его виновным по двум статьям Уголовного кодекса — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Причем посчитали, что Еремин не заслуживает снисхождения. Поэтому отбывать наказание бывший контрактник будет в колонии строгого режима.

Подробнее — на 7 полосе «РГ».







