Первухин и Лунёв присоединились к «Спартаку-Приморье»

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - «Спартак-Приморье» продолжает процесс комплектования команды к новому сезону. Накануне приморский коллектив пополнили ещё два новичка.



Александр Лунёв. Нападающий. 28 лет. Рост 201 см.

Воспитанник магнитогорского баскетбола. В составе БК «Металлург-Университет» провёл 8 сезонов. По итогам сезона 2008/09 признан лучшим нападающим Cуперлиги Б по версии eurobasket.com



Дмитрий Первухин. Нападающий. 23 года. Рост 206 см.

Воспитанник сургутского баскетбола. В составе БК «Университет-ЮГРА» провёл 6 сезонов. В сезоне 2008/09 сыграл в 18 матчах (4,7 очка, 3,1 подбора, 1,3 передачи).

