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Posted 11 августа 2009, 21:35

Published 11 августа 2009, 21:35

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Первухин и Лунёв присоединились к «Спартаку-Приморье»

11 августа 2009, 21:35
Сюжет
Спорт
«Спартак-Приморье» продолжает процесс комплектования команды к новому сезону.

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - «Спартак-Приморье» продолжает процесс комплектования команды к новому сезону. Накануне приморский коллектив пополнили ещё два новичка.

Александр Лунёв. Нападающий. 28 лет. Рост 201 см.
Воспитанник магнитогорского баскетбола. В составе БК «Металлург-Университет» провёл 8 сезонов. По итогам сезона 2008/09 признан лучшим нападающим Cуперлиги Б по версии eurobasket.com

Дмитрий Первухин. Нападающий. 23 года. Рост 206 см.
Воспитанник сургутского баскетбола. В составе БК «Университет-ЮГРА» провёл 6 сезонов. В сезоне 2008/09 сыграл в 18 матчах (4,7 очка, 3,1 подбора, 1,3 передачи).

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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