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Posted 11 августа 2009, 23:03

Published 11 августа 2009, 23:03

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

В Хабаровском крае на «Окна Роста» набросили антимонопольную «занавеску»

11 августа 2009, 23:03
Сюжет
Происшествие
Недобросовестных предпринимателей уличили в недостоверной рекламе

ХАБАРОВСК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Шестой арбитражный апелляционный суд во вторник подтвердил законность постановления Хабаровского УФАС России о наложении на ООО «Окна Роста» административного штрафа в связи с нарушением рекламного законодательства. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.
22 мая 2009 года Хабаровское УФАС России привлекло ООО «Окна Роста» к административной ответственности вследствие распространения в эфире радиостанций «Радио России», «Европа Плюс Хабаровск» и «Ретро FM» рекламы следующего содержания: «Просто! Вы скажете, все окна похожи. Просто! Все обещают одно и тоже. Цены тают в Окнах Роста… Окно… За 11990! Звоните 500-200. Цена указана в рублях»; «Грандиозное предложение от компании «Окна Роста»! Окно из особо прочного германского профиля «Veka» стало еще дешевле… Окно… За 9590! «Окна Роста». Телефон 500-100. Цена указана в рублях». Реклама была признана недостоверной, поскольку заявленная в ней цена пластиковых окон распространяется только на оконный блок, а элементы отделки и монтажные работы должны оплачиваться дополнительно. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» недостоверной является реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.
Не согласившись с постановлением административного органа, ООО «Окна Роста» обжаловало постановление антимонопольного органа в Арбитражном суде Хабаровского края и Шестом арбитражном апелляционном суде, однако обе инстанции в удовлетворении требований отказали.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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