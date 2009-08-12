В Холмске осужден престарелый педофил

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня Холмский городской суд вынес приговор 61-летнему жителю Холмска за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, сообщает пресс-секретарь управления Судебного департамента в Сахалинской области Елена Кителева



В целях удовлетворения своей половой потребности, гражданин N. совершал в отношении 14-летней внучки своей жены развратные действия сексуального характера без применения насилия.



Обсуждая вопрос о применении к N. при назначении наказания ст.ст.64, 73 УК РФ суд учел, что развратные действия, совершенные в отношении малолетних, наносят вред нормальному физическому и психическому развитию, а также нравственному формированию личности малолетних, и представляют собой повышенную общественную опасность.



Дело было рассмотрено в особом порядке, при котором подсудимый полностью признал свою вину (при определенных условиях это сокращает размер наказания). В данном случае и явка с повинной также отразилась на окончательном сроке наказания осужденного. В итоге, учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд приговорил N. к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован в областном суде.



