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Posted 12 августа 2009, 06:17

Published 12 августа 2009, 06:17

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

В Холмске осужден престарелый педофил

12 августа 2009, 06:17
Сюжет
Происшествие
Суд оказался гуманным по отношению к пожилому мужчине, издевавшемуся над 14-летней внучки своей жены

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня Холмский городской суд вынес приговор 61-летнему жителю Холмска за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, сообщает пресс-секретарь управления Судебного департамента в Сахалинской области Елена Кителева

В целях удовлетворения своей половой потребности, гражданин N. совершал в отношении 14-летней внучки своей жены развратные действия сексуального характера без применения насилия.

Обсуждая вопрос о применении к N. при назначении наказания ст.ст.64, 73 УК РФ суд учел, что развратные действия, совершенные в отношении малолетних, наносят вред нормальному физическому и психическому развитию, а также нравственному формированию личности малолетних, и представляют собой повышенную общественную опасность.

Дело было рассмотрено в особом порядке, при котором подсудимый полностью признал свою вину (при определенных условиях это сокращает размер наказания). В данном случае и явка с повинной также отразилась на окончательном сроке наказания осужденного. В итоге, учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд приговорил N. к двум годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор вступит в силу через 10 дней, если не будет обжалован в областном суде.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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