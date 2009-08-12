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Posted 11 августа 2009, 21:14

Published 11 августа 2009, 21:14

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

В Приморье снижена задолженность по зарплате

11 августа 2009, 21:14
Значительный объём задолженности приходится на предприятия Министерства обороны

ВЛАДИВОСТОК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По данным на 1 августа задолженность по заработной плате в Приморском крае по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 24,8 процента (на 6,3 миллиона рублей). По сравнению с началом года задолженность уменьшилась более чем на 40 процентов.
В июле задолженность по зарплате была полностью погашена в ОАО «ГМК Дальполиметалл» (г. Дальнегорск), ФГУП «206 БТРЗ» МО РФ (г. Уссурийск), ОАО «Романовское» (Шкотовский район), сообщает пресс-служба краевой администрации.
Специалисты управления по труду Приморского края отмечают, что в Приморье полностью отсутствует задолженность по оплате труда из краевого и местных бюджетов. Значительный объём задолженности приходится на предприятия Министерства обороны.
Администрация Приморского края проводит планомерную работу по обеспечению своевременной выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности.
На уровне края координация работы по ликвидации задолженности возложена на межведомственную комиссию по налоговой политике Приморского края и наблюдательный совет по антикризисному управлению при губернаторе края. Во всех муниципальных образованиях края работают межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований. Обеспечено взаимодействие и оперативный обмен информацией комиссий с органами Прокуратуры Приморского края и государственной инспекцией труда в Приморском крае.
Разработан План мероприятий, направленных на погашение задолженности по выплате заработной платы в организациях Приморского края, в соответствии с которым администрацией Приморского края проводится совместная работа с заинтересованными структурами края по вопросу ликвидации задолженности.
В целях осуществления государственного контроля и надзора за своевременностью выплаты заработной платы в июле заключено соглашение между государственной инспекцией труда в Приморском крае и администрацией Приморского края о взаимодействии при осуществлении надзорно-контрольных мероприятий в трудовой сфере.


#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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