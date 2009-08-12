Завершение строительства федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске – под угрозой срыва

ХАБАРОВСК. 12 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев посетил строящийся в Хабаровске федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Строительство кардиоцентра находится под контролем полпреда. По мнению Виктора Ишаева, сообщает пресс-служба полпреда, поручения Президента Российской Федерации Д. Медведева о завершении строительства этого медицинского центра находится под срывом.

«В ближайшие дни я буду направлять Президенту страны доклад о том, что его поручение о строительстве центра сердечно-сосудистой хирургии находится под срывом. Когда Дмитрий Анатольевич посещал это объект, встречающие называли сроки – октябрь 2009 года. Очевидно, в октябре объект не будет сдан», - заявил полпред.

Виктор Ишаев прошел все строящиеся блоки, сделал замечания строителям и проектировщикам, встретился с представителями Росздрава, Министерства здравоохранения Хабаровского края, строительных организаций.

По его словам, из 13 блоков лишь 1 готов к монтажу уникального медицинского оборудования. Полпред выразил сожаление по поводу незавершенных наружных отделочных работ.

«Отсутствуют цоколи, не вынесены козырьки, а главное – сейчас нет финансирования. Подрядчик работает без денег. Затеяны какие-то проверки - Бога ради, но это не должно мешать работе. Пока я вижу, что здесь никто не работает», - отметил В.Ишаев.

Полпред добавил, что до сих пор не выполнено решение Президента о передачи строительства этого объекта из ведения Росздрава в Ростехнологии. «Помещения не сданы, помещения не приняты. Не прибыла в Хабаровск организация, осуществляющая монтаж оборудования, а ведь мы знаем, что на монтаж томографов, МРТ, кардиографов требуется минимум 3 месяца. Здесь должно быть создано предприятие, которое примет объект. Пока Росздрав ничего не сделал для создания такого предприятия. Сегодня уже видно, что центр не будет автономным медицинским учреждением. Здесь не предусмотрен свой гараж, паталого-анатомическое отделение, прачечная. То есть созданное предприятие уже должно заключать договоры с другими медицинскими учреждениями, чтобы кардиоцентр существовал», - сказал он.

Здесь же полпред провел совещание с заинтересованными сторонами и дал ряд поручений для скорейшего решения сложившейся ситуации.

«Не надо забывать, что объект строится в рамках реализации национального приоритетного проекта здравоохранения. Всего 12 подобных центров по всей стране. Мы должны сделать все, чтобы выполнить намеченный проект и сдать в эксплуатацию этот объект, который ждут все дальневосточники. Здесь будут лечиться и жители Камчатки, и Сахалина, и Приморья. Это очень важная стройка для нас», - заключил В.Ишаев.

