Хабаровскэнергосбыт ужесточил ограничительные санкции в отношении ОАО «Хабаровский судостроительный завод»

ХАБАРОВСК, 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - «Хабаровскэнергосбыт» сократил поставки электрической энергии на Хабаровский судостроительный завод. Ввести ограничительные санкции энергокомпания вынуждена из-за накопившейся задолженности предприятия за потребленную электроэнергию в размере 1,8 млн. руб. Судостроительный завод начал нарушать платежную дисциплину за потребленные энергоресурсы более трех месяцев назад. На сегодняшний день на заводе полностью обесточены пять из шести фидеров. По шестому фидеру установлена максимально допустимая токовая защита.

Как пояснили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе энергокомпании, разрешенная нагрузка позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение сторонних потребителей, электропитание которых производится от подстанции судостроительного завода. В их число входят жители улицы Богачева, Профессиональное училище № 30, резервное питание трамвайно-троллейбусного управления и песчано–гравийный карьер УПП «Дальспецстрой». В случае, если судостроительный завод подключит к единственному источнику питания электроэнергией собственные производственные мощности, фидер подстанции будет автоматически отключен.

С июня Хабаровскэнергосбыт неоднократно вел переговоры с руководством завода для урегулирования проблемы неплатежей. При этом руководство судостроительного предприятия предоставляло официальные гарантии выплаты долга. Только за последние месяцы судостроители предоставили пять гарантийных писем, в которых обязывались выплатить долг в ближайшее время.

Понимая сложность экономического положения предприятия, Хабаровскэнергосбыт предложил руководству Хабаровского судостроительного завода заключить договор коммерческого кредита, в соответствии с которым должник сможет погасить задолженность в рассрочку. Но предложение энергетиков судостроители проигнорировали.

Для принудительного взыскания долга энергокомпания уже обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края. Рассмотрение дела запланировано на август.

