ПФР перечислил 15,8 млрд. рублей из средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов

ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С начала года на погашение жилищных кредитов россиян Пенсионный фонд РФ перечислил из средств материнского капитала 15,8 млрд. рублей, из них в Хабаровском крае перечислено 125,5 млн. руб. Этими средствами частично или полностью погасили кредиты почти 60 тысяч российских семей, из которых 437 - жители Хабаровского края. Такие данные привели в пресс-службе ПФР по Хабаровскому краю.

По состоянию на сегодняшний день, территориальные органы ПФР края приняли 536 заявлений от владельцев сертификата, желающих направить средства материнского капитала на погашение кредитов на покупку или строительство жилья. По 465 из них уже приняты положительные решения. Всего в России подано 69 тысяч заявлений, по 62 тысячам из них уже приняты положительные решения.

Помимо этого из средств материнского капитала Пенсионный фонд осуществляет единовременные выплаты в размере 12 тысяч рублей, которые семьи смогут использовать на повседневные нужды. С соответствующим заявлением в территориальные органы ПФР Хабаровского края уже обратились 4148 семей. По Российской Федерации этим правом решили воспользоваться более 650 тысяч российских семей, 165 тысяч из которых уже получили выплату на общую сумму 2 млрд. рублей.

Данная мера носит временный характер. Напомним, что погашение жилищных кредитов и единовременная выплата в размере 12 тысяч рублей – это единственные на сегодняшний день направления использования материнского капитала, к которому держатели сертификата могут прибегнуть, не дожидаясь, пока ребенку, дающему право на его получение, исполнится три года. Чтобы направить средства на улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, по-прежнему необходимо, чтобы второму или последующему ребенку исполнилось три года.

