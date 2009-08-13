В Приморье сделан шаг к созданию эффективного правозащитного механизма

ВЛАДИВОСТОК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир Ушаков и председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский подписали соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Приморском крае с Приморским краевым судом.

Вот как прокомментировал это событие Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир Ушаков.

«За период деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском крае у нас установились конструктивные взаимоотношения с Приморским краевым судом. Тем не менее, подписание соглашения является дополнительной мерой по обеспечению гарантий государственной защиты прав граждан, очередным шагом к созданию более эффективного правозащитного механизма в Приморском крае.

Согласно документу, по мере необходимости между нашими структурами будет проводиться обмен информацией об имеющихся фактах нарушений прав человека на справедливое судебное разбирательство.

Особенно хотел бы отметить готовность председателя Приморского краевого суда Хижинского А.А.оказывать содействие в рассмотрении обращений граждан к Уполномоченному по правам человека, поступающих с жалобами на нарушение судьями этических норм, необоснованное затягивание производства по делу, отказы в выдаче документов и иные нарушения, связанные с беспрепятственным доступом граждан к правосудию.

И мы, и наши коллеги из краевого суда заинтересованы в соблюдении прав граждан на справедливое судебное разбирательство и беспрепятственный доступ к правосудию при условии, что ее предоставление не противоречит части 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации».



