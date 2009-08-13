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Posted 12 августа 2009, 23:07

Published 12 августа 2009, 23:07

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Во Владивостоке продолжается акция «Помоги собраться в школу»

12 августа 2009, 23:07
В этом году на реализацию благотворительной акции выделено более 3 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке уже неделю идет традиционная благотворительная акция "Помоги собраться в школу", которая реализуется в рамках муниципальной целевой программы "Поддержка семей с несовершеннолетними детьми".
Основная цель акции - помощь каждой малоимущей семье, где есть дети школьного возраста, и, прежде всего, первоклассники. Стоит отметить, что за несколько дней более 200 семей получили такую помощь. В новом учебном году акция охватит свыше 2500 мальчишек и девчонок из семей с низким доходом.
Как рассказала специалист управления по исполнению программ по поддержке населения Ирина Кухарчук, акция проходит в три этапа. Первый - оздоровление ребят в детских загородных лагерях. Второй - выдача школьных и канцелярских принадлежностей, спортивных костюмов и обуви. А третий этап создан с целью поддержания у детей из малообеспеченных семей хорошего настроения - походы в театр, цирк, кино, а также различные экскурсии.
В этом году на реализацию акции "Помоги собраться в школу" выделено порядка 3,5 миллиона рублей. Каждый ребенок, обучающийся со 2 по 11 класс, получит тетради и спортивные костюмы. А согласно распоряжению главы краевого центра Игоря Пушкарева, первоклассники из малоимущих семей получат комплект школьных принадлежностей "Ранец первоклассника", куда входят тетради, прописи, альбом, краски, карандаши, ручки и другие канцтовары, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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