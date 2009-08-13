За август с жителями Хабаровского края в охранных зонах линий электропередач произошло 2 несчастных случая

ХАБАРОВСК. 13 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За две недели августа с жителями Хабаровского края в охранных зонах линий электропередач произошло 2 несчастных случая. Один закончился смертельным исходом, в другом пострадал ребенок. С начала года зафиксировано 14 случаев воровства с энергообъектов. Прямой ущерб от хищений составил 645 тысяч рублей.

Как подчеркнули в пресс-службе Хабаровских электрических сетей, особую тревогу вызывают кражи стальных уголков, обеспечивающих устойчивость опор электропередачи. Это может привести к падению опор, обрыву проводов, пожарам и гибели людей. Населенные пункты могут остаться без электричества, а нанесенный ущерб приведет к значительным затратам на восстановление электроснабжения.

В филиале «Хабаровские электрические сети» изготовили информационные листовки. Их распространяют в районах, на территориях которых в большей степени располагаются высоковольтные опоры линий электропередач, в пригородном автотранспорте и на энергообъектах. Листовки рассказывают о преимуществах надежного энергоснабжения и о последствиях повреждения энергообъектов. В них сообщается круглосуточный телефон доверия.

Для детей выпущена красочная листовка с иллюстрациями и простыми правилами безопасного поведения вблизи энергообъектов. Эти материалы размещены на детских базах отдыха, пришкольных площадках, на досках объявлений садовых товариществ. К началу учебного года информационные листы появятся в образовательных учреждениях.

«К работе по распространению информационных листовок подключились не только энергетики, но и сотрудники правоохранительных органов Краснофлотского и Хабаровского районов, которые тоже заинтересованы в профилактике и предупреждении преступлений. Активное участие также принимают администрации Северного округа, Хабаровского района, городов Бикина, Вяземского, района им. Лазо, которые эту информацию передают в социально-значимые объекты и образовательные учреждения. Проводятся переговоры с представителями «РЖД» о распространении информационных листовок в электротранспорте», - рассказывает начальник отдела экономической безопасности и режима филиала Лариса Циба.

Энергетики обращаются к населению с убедительной просьбой - проявить гражданский долг, оказать помощь, своевременно сообщив о нанесенных повреждениях и о злоумышленниках по телефону доверия (4212) 327-137 или по телефону (4212) 599-101. И призывают население быть бдительными в зонах линий электропередач, соблюдать меры личной безопасности.