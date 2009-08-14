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Posted 14 августа 2009, 03:41

Published 14 августа 2009, 03:41

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Руководителю управления Министерства промышленности и торговле РФ по Сахалинской области вручена Почетная грамота обладминистрации

14 августа 2009, 03:41
Почетная грамота вручена Владимиру Хрусталеву за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и укрепление внешней торговли Сахалинской области и в связи с 60-летием со дня его рождения

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня вице-губернатор Александр Бурыкин от имени губернатора Александра Хорошавина вручил почетную грамоту администрации Сахалинской области Владимиру Хрусталеву, руководителю управления Министерства промышленности и торговле РФ по Сахалинской области. В церемонии награждения приняла участие Наталья Коршунова, заместитель руководителя аппарата администрации области.
Почетная грамота администрации Сахалинской области вручена Владимиру Хрусталеву за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и укрепление внешней торговли Сахалинской области и в связи с 60-летием со дня его рождения.
Владимир Иванович Хрусталев имеет стаж государственной службы Российской Федерации более 30 лет. С 1990 года занимал должности Уполномоченного по Сахалинской области Министерства внешних экономических связей СССР, Министерства внешних экономических связей России, Министерства торговли России, Минэкономразвития России. В настоящее время возглавляет управление Министерства промышленности и торговле РФ по Сахалинской области.
За время работы Владимир Иванович зарекомендовал себя инициативным, высококвалифицированным руководителем. В ходе международных переговоров содействовал заключению многих выгодных для российской стороны контрактов и соглашений, развитию внешнеэкономических связей островного региона и России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Вручая почетную грамоту администрации области Владимиру Хрусталеву, вице-губернатор Александр Бурыкин поздравил его от имени главы региона Александра Хорошавина с 60-летием и пожелал юбиляру здоровья, а также успехов в профессиональной деятельности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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