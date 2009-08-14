В Хабаровске проходит экспертизу проект мусороперегрузочной станции

ХАБАРОВСК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА – В Хабаровске скоро подобной картины не увидит никто – сейчас проходит экспертизу проект мусороперегрузочной станции «Северная».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, она будет размещена на окраине города недалеко от ТЭЦ-3, где уже скоро развернется строительство. Ее стоимость превысит 15 с половиной миллионов евро, причем, в эту сумму входит всё, включая оборудование и специальный автотранспорт.



В течение часа станция сможет принимать на переработку содержимое 10 мусоровозов, а годовая ее мощность составит 600 тыс. кубических метров мусора. Это современное экологически безопасное предприятие будет состоять из 4-х зон. Первая - административный блок и диспетчерская, где также разместится и пункт весового контроля. Здесь оборудование позволит обнаружить в мусоре химические и радиоактивные вещества, которые тотчас отправят на спецплощадку для уничтожения. Затем бытовые отходы поступят во вторую зону - для перегрузки, сортировки и уплотнения. Для этого здесь установят основной и резервный компактеры-уплотнители. В третьей зоне отходы подвергнутся сортировке по видам: пластиковые бутылки и картон отправят на вторичную переработку, отдельно отсортируют и металл, крупногабаритный мусор. Уже в четвёртом блоке мусор запрессуют в брикеты, чтобы его было удобнее укладывать в специальные контейнеры и вывозить для захоронения на полигон, который расположен в 62 километрах от Хабаровска. Его комплекс включает административно - производственный блок, четыре пожарных резервуара, насосную станцию, весовую и собственно полигон, состоящий из 10 секций, каждая из которых площадью по пять гектаров.



Стоимость проекта оценивается в 425 миллионов рублей. Средства идут по программе капитальных вложений. С пуском этого объекта впервые в истории Хабаровска отпадет необходимость в городской свалке – источника повышенной экологической опасности. На самом же полигоне естественной подстилкой служит мощный пласт водонепроницаемой глины, кроме того, ложе каждой его секции, куда будут укладывать брикеты с мусором, покрыто специальным материалом – геомембраной. Полигон должен заработать уже в этом году и прослужит не менее 25 лет.