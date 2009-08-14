В Приморье снизилось количество аварий

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году на территории Приморья отмечается снижение аварийности по всем показателям. Общее количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8 процентов, погибших на 12,5 процента, снизилось и количество ДТП с детьми.

Об этом шла речь на очередном заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло в администрации Приморского края. В числе участников – представители администрации края, правоохранительных и контролирующих органов, сообщает пресс-служба администрации каря.

Такие показатели – результат принятия мер по снижению дорожно-транспортного травматизма. Напомним, в крае действует целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 год». В рамках программы проводятся мероприятия по улучшению условий дорожного и пешеходного движения, увеличению пропускной способности дорог, обустройству дорог наземными пешеходными переходами и площадками для остановки транспорта.

Так, в прошлом году построены пешеходные дорожки в селах Новосысоевка и Варфоломеевка, отремонтировано наружное освещение в селах Веденка, Кневичи, установлены дорожные удерживающие ограждения на опасных участках дорог Осиновка – Рудная Пристань, Рудная Пристань – Терней, установлены 678 дорожных знаков, выполнена разметка проезжей части на 243 километрах дорог. Также в городах и поселках края на дорогах были установлены барьерные ограждения, расширены обочины, устроены тротуары.

В этом году в рамках программы будет продолжен ремонт дорог, барьерных ограждений, пешеходных переходов и тротуаров, строительство автобусных остановок во всех городах и районах края.

В повестке дня также стоял вопрос обеспечения безопасности детей при перевозке школьными автобусами. Как доложила директор департамента образования и науки края Вера Кузнецова, в 2009-2010 гг. необходимо организовать перевозку более 10 тысяч детей на школьных автобусах.

Одна из важных задач образовательных учреждений края – контролировать безопасность детей при перевозке. На решение этой задачи направлен комплекс мероприятий. Проведены проверки состояния парка школьных автобусов. Сейчас в парке школьных автобусов – 233 транспортные единицы. При этом парк школьных автобусов постоянно обновляется. Транспортные средства закупаются в рамках губернаторской программы «Школьный автобус». Так, с 2006 поступил 151 автобус за счет средств краевого и федерального бюджета и бюджетов муниципальных районов.

По итогам проверок, все закупаемые для автопарка автобусы соответствуют требованиям ГОСТа. Они укомплектованы водительскими кадрами, имеющими соответствующую квалификационную категорию и непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее 3-х лет. За каждым автобусом закреплены сопровождающие детей педагоги, которые вместе с водителем отвечают за безопасную перевозку детей к месту учебы и обратно.



