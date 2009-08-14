Во Владивостоке объявлен конкурс среди журналистов на тему профилактики наркомании

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Управление по работе со СМИ администрации Владивостока объявляет конкурс среди журналистов на "Лучшее произведение в области профилактики наркомании". Конкурс проводится в двух номинациях: среди журналистов печатных СМИ и Интернет-изданий, а также среди журналистов телевизионных СМИ.

Конкурс проводится с целью содействия антинаркотической пропаганде в г. Владивостоке, создания условий для практической реализации государственных программ в сфере профилактики наркомании.

На конкурс могут быть представлены печатные материалы как информационных, так и аналитических жанров, опубликованные в местных изданиях (в том числе, Интернет-изданиях) в 2009 году, а также сюжеты, размещенные в эфире местных телеканалов в 2009 году. Материалы необходимо представить до 10 ноября 2009 года.

За более подробной информацией об условиях проведения конкурса можно обращать в управление по работе со СМИ администрации города Владивостока по телефону 614-151.

Напомним, что конкурс проводится в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений в городе Владивостоке на 2009 год.



