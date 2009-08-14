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Posted 14 августа 2009, 03:33

Published 14 августа 2009, 03:33

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Во Владивостоке объявлен конкурс среди журналистов на тему профилактики наркомании

14 августа 2009, 03:33
Конкурс проводится с целью содействия антинаркотической пропаганде, создания условий для практической реализации государственных программ в сфере профилактики наркомании

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Управление по работе со СМИ администрации Владивостока объявляет конкурс среди журналистов на "Лучшее произведение в области профилактики наркомании". Конкурс проводится в двух номинациях: среди журналистов печатных СМИ и Интернет-изданий, а также среди журналистов телевизионных СМИ.
Конкурс проводится с целью содействия антинаркотической пропаганде в г. Владивостоке, создания условий для практической реализации государственных программ в сфере профилактики наркомании.
На конкурс могут быть представлены печатные материалы как информационных, так и аналитических жанров, опубликованные в местных изданиях (в том числе, Интернет-изданиях) в 2009 году, а также сюжеты, размещенные в эфире местных телеканалов в 2009 году. Материалы необходимо представить до 10 ноября 2009 года.
За более подробной информацией об условиях проведения конкурса можно обращать в управление по работе со СМИ администрации города Владивостока по телефону 614-151.
Напомним, что конкурс проводится в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений в городе Владивостоке на 2009 год.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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