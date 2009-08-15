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Posted 14 августа 2009, 22:36

Published 14 августа 2009, 22:36

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Кого во Владивостоке сегодня отключат от горячей воды

14 августа 2009, 22:36
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ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Филиал «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» извещает своих абонентов о том, что в связи с производством ремонтных работ на теплотрассе по ул. Суханова в субботу 15 августа с 09:00 до 20:00 будет отключено горячее водоснабжение потребителей г. Владивостока, расположенных по адресам:
Лазо, 12/1
Луцкого, 10, 16
Суханова, 5, 11, 13
«Приморские тепловые сети» приносят извинения своим абонентам за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики приложат все усилия, чтобы в возможно сжатые сроки завершить работы.
Получить дополнительную информацию также можно по телефону «горячей линии» филиала «Приморские тепловые сети» во Владивостоке – 432-028.


#Денис Объедкин#Новости#Общество
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