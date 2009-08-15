Кого во Владивостоке сегодня отключат от горячей воды

ВЛАДИВОСТОК. 15 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Филиал «Приморские тепловые сети» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» извещает своих абонентов о том, что в связи с производством ремонтных работ на теплотрассе по ул. Суханова в субботу 15 августа с 09:00 до 20:00 будет отключено горячее водоснабжение потребителей г. Владивостока, расположенных по адресам:

Лазо, 12/1

Луцкого, 10, 16

Суханова, 5, 11, 13

«Приморские тепловые сети» приносят извинения своим абонентам за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики приложат все усилия, чтобы в возможно сжатые сроки завершить работы.

Получить дополнительную информацию также можно по телефону «горячей линии» филиала «Приморские тепловые сети» во Владивостоке – 432-028.





