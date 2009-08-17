Даты. 145 лет назад Владивосток впервые посетил кадет Степан Макаров, будущий адмирал

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 18 августа 1864 года порт Владивосток впервые посетил воспитанник Николаевского-на-Амуре морского училища, будущий адмирал, а пока ещё кадет Степан Макаров, который прибыл на берега бухты Золотой Рог на пароход-корвете «Америка».

18 августа 1871 года Датская телеграфная компания завершила работы по прокладке подводного кабеля, соединив телеграфом Владивосток с японским Нагасаки и китайским Шанхаем.

18 августа 1908 года на заседании городской думы, где присутствовали 24 гласных, были утверждены следующие названия улиц в старом городе и в Нахальной слободе. Торговая улица – в районе Семёновского базара (т.е на берегу Амурского залива), Кирочная улица – в районе лютеранской церкви, переулок Дьячкова в районе Клубного оврага (он был назван в честь директора мужской гимназии, который погиб, спасая гимназиста), ул. Невельского - на продолжении улицы Пушкинской от Народного дома. В Нахальной слободе были утверждены следующие названия улиц: Софийская и им. Буссе, а также переулки Садовый, Сокольничий, Костельский, Новгородский, Игоревский, Мещанский.

18 августа 1917 года местная жизнь Владивостока закрепила за собой одну из важнейших позиций революции. В этот день создан во Владивостоке исполнительный орган первого народного городского самоуправления и выбран первый народный городской голова. Это отметила на своих страницах газета «Далёкая окраина». Председателем городской думы тогда стал социалист – революционер Толкунов.

18 августа 1945 года в районе Первой речки японский бомбардировщик, управляемый лётчиком-смертником, атаковал танкер «Таганрог». Огнём из зенитного орудия камикадзе был сбит членами экипажа судна.



1771 - после года плавания на остров Формоза (Тайвань) прибыл русский корабль «Святой Петр», угнанный группой ссыльных русских офицеров на Камчатке.

1913 - в казино Монте-Карло произошел рекордный случай – шарик выпадал на черное 26 раз подряд.

1945 - высадка советского воздушного десанта в Харбине. В этот же день началась Курильская наступательная операция, завершившаяся 1 сентября.

1945 - в США снято ограничение скорости автомобилей в 35 миль в час (56 км/ч). Было введено для экономии бензина в годы войны.

1950 - четырехмесячный котенок, следуя за группой альпинистов, взобрался на гору Маттерхорн (Альпы) высотой 4477 м. Восхождение продолжалось три дня.

Именинник - Викентий, Ефим, Максимилиан, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.





