ФАС предлагает установить максимальный уровень страховых тарифов по ОСАГО

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить максимальный предельный уровень страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для закрепления ценовой конкуренции на рынке.

По данным ФАС, страховщики ОСАГО ведут скрытую ценовую конкуренцию, предлагая клиентам, подарки и скидки, тем самым, нарушая страховое законодательство, а также закон о защите конкуренции, сообщает «Русский Newsweek».

Действующее регулирование рынка ОСАГО предполагает отсутствие ценовой конкуренции между страховщиками. Тарифы (их предельные уровни), структура тарифов их применения страховщиками при определении страховой премии по договору ОСАГО устанавливаются согласно постановлению правительства РФ. Согласно утвержденной структуре, доля страховой премии, предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат потерпевшим, не может быть менее чем 80% от страховой премии, а расходы на осуществление обязательного страхования не должны превышать 20%.

По данным ФАС, исследование рынка ОСАГО показало, что некоторые страховщики, их агенты, а также брокеры, действующие в интересах страховщика, предлагают страхователям компенсацию части страхового платежа в размере от 5% до 25% стоимости страхового полиса. Кроме того, ФАС России установила, что страховщики в борьбе за заключение госконтракта на право заключения договора ОСАГО предлагают заказчикам тарифные ставки, ниже предусмотренных конкурсной документацией. Подобные факты, по мнению ведомства, свидетельствуют о том, что страховые организации имеют возможность снижать размеры страховых тарифов.

ФАС России считает необходимым внести изменения в федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части установления максимальных предельных уровней страховых тарифов. «С одной стороны, по усмотрению страховой компании может происходить снижение страховой премии при заключении договора ОСАГО за счет снижения размера нагрузки, то есть за счет снижения расходов на осуществление ОСАГО, без изменения при этом части страховой премии - нетто-ставки, направляемой на текущие выплаты», - говорится в сообщении ведомства.

С другой стороны, по мнению ФАС, при необходимости страховщики смогут за счет снижения расходов на осуществление ОСАГО увеличить часть страховой премии, направляемой на осуществление текущих выплат и формирование страховых резервов. Министерство финансов России полагает, что установление максимального уровня страховых тарифов позволит страховщикам беспредельно снижать страховые тарифы, а также сократит уровень отчислений в резервы компенсационных выплат. Минфин России также считает, что ведение ценовой конкуренции на рынке ОСАГО является преждевременным.

ФАС же считает, что данное изменение не приведет к увеличению и к беспредельному снижению размера страховой премии по договору ОСАГО, поскольку максимальная страховая ставка будет соответствовать тарифу, рассчитанному в соответствии с требованиями постановления. А изменение нагрузки в структуре тарифной ставки позволит страховщикам более гибко осуществлять деятельность по ОСАГО, что позволит повысить качество представления данной страховой услуги.