Комитет приморского парламента поддержал увеличение дефицита бюджета 2009 года на 109 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам депутаты приморского парламента рассмотрели поправки в бюджет 2009 года.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе прессы и информации Законодательного Собрания края, очередная корректировка краевого бюджета связана с необходимостью выделения дополнительных средств на ряд статей.

Так предполагается 89 миллионов рублей направить на строительство спортивных сооружений в школе-интернате для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей во Владивостоке, 15 миллионов – на развитие хоккейных команд в крае.

Изначально речь шла о том, чтобы изыскать возможность финансирования данных статей за счет перераспределения средства внутри краевого бюджета. На заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам вице-губернатор Приморского края Александр Костенко предложил увеличить дефицит бюджета на 109 миллионов. Депутаты поддержали данную инициативу.

"Большая часть средств будет направлена на развитие физической культуры и спорта среди детей. В крае уже есть три ледовые площадки, теперь необходимо поддержать тех ребят, которые хотели бы заняться хоккеем. Для этого мы добавляем 15 миллионов рублей в краевую целевую программу "Развитие физической культуры и спорта" – сообщил председатель бюджетного комитета депутат Галуст Ахоян.

Также, по его мнению, у Приморского края еще есть возможность увеличивать бюджетный дефицит.