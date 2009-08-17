На завершение строительства трёх объектов в Камчатском крае из федерального бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей

На эти деньги будет завершен ремонт Камчатского краевого театра драмы и комедии и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На завершение строительства трёх объектов в Камчатском крае из федерального бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей



Дополнительно 180,4 миллионов рублей из федерального бюджета получит Камчатский край по распоряжению Председателя Правительства РФ Владимира Путина. Эти средства планируется направить на завершение реконструкции Камчатского краевого театра драмы и комедии в Петропавловске-Камчатском.



Одновременно 178,9 миллионов рублей выделено Камчатке на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.



Также Правительством Камчатского края и Минздравсоцразвития РФ в июне было подписано соглашение о выделении 190 миллионов рублей на строительство окружного противотуберкулезного диспансера в посёлке Палана.

