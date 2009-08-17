vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2009, 23:06

Published 16 августа 2009, 23:06

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

На завершение строительства трёх объектов в Камчатском крае из федерального бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей

16 августа 2009, 23:06
На эти деньги будет завершен ремонт Камчатского краевого театра драмы и комедии и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - На завершение строительства трёх объектов в Камчатском крае из федерального бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей

Дополнительно 180,4 миллионов рублей из федерального бюджета получит Камчатский край по распоряжению Председателя Правительства РФ Владимира Путина. Эти средства планируется направить на завершение реконструкции Камчатского краевого театра драмы и комедии в Петропавловске-Камчатском.

Одновременно 178,9 миллионов рублей выделено Камчатке на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Также Правительством Камчатского края и Минздравсоцразвития РФ в июне было подписано соглашение о выделении 190 миллионов рублей на строительство окружного противотуберкулезного диспансера в посёлке Палана.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика