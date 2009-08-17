Судебные приставы Чукотки напоминают о долгах по телефону

АНАДЫРЬ. 17 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В результате автоматического обзвона должников по исполнительным производствам четыре жителя округа уже погасили свои задолженности на общую сумму около 40 тыс. рублей.

С мая этого года на территории Чукотки действует метод телефонного извещения должников по исполнительным производствам. Пока автообзвон применяется только в отношении жителей округа, имеющих стационарный телефон, в трубке которого любой неплательщик может услышать, что является должником по исполнительному производству и в случае непогашения задолженности к нему будут применены меры принудительного исполнения, в том числе арест имущества, ограничения права выезда за рубеж, привлечение к административной и уголовной ответственности. В конце извещения, должнику предлагается обратиться в межрайонный отдел судебных приставов.

Для осуществления автообзвона в 1-ом полугодии 2009 года сотрудники окружной службы судебных приставов направили в адрес ОАО «Чукоткасвязьинформ» списки 150 неплательщиков, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Управлении УФССП России по Чукотскому АО.



