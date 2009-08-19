Энергетики ОАО «ДГК» будут представлять Дальний Восток на Всероссийских соревнованиях

ВЛАДИВОСТОК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Команды Владивостокской ТЭЦ-2 и Комсомольской ТЭЦ-2 (структурные подразделения филиалов Приморской и Хабаровской генерации ОАО "Дальневосточная генерирующая компания") заняли соответственно первое и второе место в региональных соревнованиях оперативного персонала электростанций с поперечными связями Дальневосточного региона

В п. Артемовский Приморского края завершились региональные соревнования оперативного персонала электростанций ДФО. Мероприятие проводилось под эгидой РАО «ЭС Востока». В нем приняли участие пять команд: три от ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (Приморская генерация (СП ВТЭЦ-2), Хабаровская генерация (КТЭЦ-2) и Амурская генерация (БТЭЦ)), команда ОАО «Камчатскэнерго» и команда ОАО «Сахалинэнерго». Соревнования проводились в целях совершенствования уровня профессионального мастерства оперативного персонала и выявления сильнейшего оперативного персонала для его дальнейшего участия во Всероссийских соревнованиях энергетиков, которые состоятся в г. Ессентуки в сентябре текущего года.

По словам члена судейской коллегии, заместителя главного инженера ОАО «ДГК» Зинаиды Кравцовой, «необходимо отметить небольшой диапазон баллов практически между всеми участниками соревнований, что доказывает высокий профессионализм дальневосточной энергетики».

Каждая команда представляла собой оперативную смену, которая в реальной жизни несет ответственность за производство электрической и тепловой энергии для потребителей Дальнего Востока. Соответственно, в состав каждой команды входило восемь человек – начальник смены станции, руководители электрического, котельного, турбинного, химического цехов и цеха тепловой автоматики и измерений, машинисты котлоагрегата и турбогенератора.

В результате напряженной борьбы победу одержала команда Владивостокской ТЭЦ-2, набрав 1838 баллов. На втором месте также команда ОАО «ДГК» - Комсомольская ТЭЦ-2 с результатом в 1712 баллов. Бронзу завоевали представители ОАО «Камчатскэнерго», на счету которых 1608 баллов. Следом за ними финишировали сахалинцы и команда Благовещенской ТЭЦ.

В личном первенстве также отличились владивостокцы. Они взяли 7 первых мест из 8 в номинации «Лучший по профессии»: начальник смены электростанции Сергей СТЯЖКИН, начальник смены электрического цеха Константин КОСТЫРИН, начальник смены котельного цеха Александр МЕДВЕДЕВ, начальник смены химического цеха Юлия КУДРИНСКАЯ, начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений Иван КОЗОДУБ, машинист турбины Сергей КОНОНОВ, а также машинист котла Алексей МАКСИМЕНКО. Лучшим начальником смены турбинного цеха стал Сергей ЕСИН из команды Комсомольской ТЭЦ-2.

Представитель команды победителя, заместитель директора ВТЭЦ-2 Сергей ВОРОКОВ отметил: «по сравнению с 2007 годом, когда наша команда также заняла первое место по Дальнему Востоку, в этом году до последнего дня были нервы, была борьба за каждый балл. Мы победили, прежде всего, за счет сильного командного духа и опыта участия в подобных мероприятиях. Сейчас готовимся к Ессентукам. К сожалению, времени для подготовки – в обрез. Кроме того, на дальнем Востоке пока отсутствуют необходимые тренажеры, на которых пройдут общероссийские соревнования. В частности, нет главного учебного тренажера «Рубашкина» - на нем, в принципе, будет определен победитель. Тренироваться на нем придется уже на месте. Ряд программ мы осваиваем через Интернет – нам дали пароли доступа к ним. Тем не менее, от имени команды обещаю, что мы приложим все возможные и невозможные усилия, для того, чтобы достойно представить дальневосточную энергетику».

Следующим этапом проверки профессионализма команды победительницы регионального конкурса – команды Владивостокской ТЭЦ-2 - станет участие во всероссийском конкурсе оперативного персонала электростанций, который пройдет в сентябре в г. Ессентуки, сообщает пресс-служба филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК».

