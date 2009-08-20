Дальэнергосбыт направил в суд более 11 тысяч исков в отношении должников

ВЛАДИВОСТОК. 20 августа. ВОСТОК-МЕДИА - За январь-июль текущего года Дальэнергосбыт направил в суды Приморского края более 11 тысяч исков о взыскании задолженности с недобросовестных потребителей - физических лиц и 190 исков в отношении должников - юридических лиц. Общая сумма долга этих абонентов перед Гарантирующим поставщиком электрической энергии составила порядка 99-ти миллионов рублей.

За семь месяцев текущего года суд удовлетворил 17,5 тысяч исковых заявлений с учетом поданных в 2008 году: из них 15 тысяч требований по погашению задолженности в отношении абонентов - физических лиц и 186 - в отношении юридических лиц. Общая сумма задолженности, которую потребители согласно решению суда должны вернуть в бюджет компании, превышает 175 миллионов рублей. В соответствии с вынесенными судебными решениями должники обязаны выплатить сумму долга за потребленную электроэнергию и государственную пошлину в размере, установленном судом. Отметим, что до получения исполнительно листа должники уже вернули в бюджет Дальэнергосбыта более 40 миллионов рублей.

Подчеркнем, Дальэнергосбыт обращается в судебные органы только в том случае, если абонент отказывается урегулировать задолженность перед энергокомпанией. Избежать судебных разбирательств и связанных с этим дополнительных финансовых затрат можно при условии своевременной и полной оплаты потребленной электроэнергии. В случае возникновения долга и невозможности рассчитаться с энергетиками сразу, должник может заключить соглашения о погашении задолженности в рассрочку. На сегодня соглашения о постепенном погашении долгов за электроэнергию заключили 933 абонента Дальэнергосбыта, в том числе 50 юридических лиц и 883 физических лиц.

Дальэнергосбыт не намерен допускать неоплаченный отпуск электроэнергии и готов дальше применять к должникам меры, предусмотренные действующим законодательством. В августе энергетики планируют направить в суды Приморского края 1700 исковых заявлений о взыскании задолженности, сообщает пресс-служба Дальэнергосбыта – филиала ОАО «ДЭК».



