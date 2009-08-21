Где в рунете можно поплакаться в жилетку

ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В рунете появились специальные «уголки», где можно поплакаться в жилетку.

Так, на сайте «Книга жалоб» (http://knigazhalob.ru) вам предложат пожаловаться на любую тему. «Если ваши права были нарушены, вы стали свидетелем несправедливости, беззакония или глупости, пишите. Пишите подробно, указывая место, время, обстоятельства». Помимо этого даны основные координаты федеральных ведомств, куда следует обращаться со своими проблемами.

Рубрики достаточно разнообразны. Есть рейтинг отзывов (для крупных торговых сетей и магазинов). Есть и ссылки на законодательные акты, защищающие права потребителей.

«Мнения. Что скажут люди?» – это такой блог, где каждый может заявить актуальные, по его мнению, темы и поучаствовать в ранее начатых дискуссиях. Адрес ресурса – www.mnenya.ru. Темы тут самые разные: от соотношения мировых цен на нефть и отечественных цен на бензин и до молодежных субкультур. Есть даже детальнейшее исследование «Теория кризисов глазами нынешнего финансиста, бывшего физика».

А вот сайт www.dostali.org прямо так и говорит: «Поделись своим негативом!» Причем негатив этот здесь можно не только прокомментировать, но и оценить (чужой, конечно) по рейтингу злободневности. «Нельзя оставлять хамство безнаказанным. С ним нужно бороться. И первый способ борьбы – рассказать о нем! Глупость, беспредел, жульничество, произвол, обман – вот характеристики нашего общества! Мы сталкиваемся с ними ежедневно. И это достает! У вас есть подобный опыт? Тогда жмите кнопку!» – говорится на сайте.

Кто бы спорил… Вот пожалуйста, один из криков души (его злободневность оценена посетителями, кстати, как 5 из 5): «Достала вся эта писанина отчетная, которую потом никто не читает. Каждый год сотни практикантов заполняют эти проклятые дневники наблюдений, пишут характеристики, исписывают планами уроков общие тетради. В университетах и колледжах, наверное, тонны бумаг скапливаются.

Бумаг, которые никому на фиг не нужны, которые потом используют как обратки в принтер, а тетрадки все эти спустя два года просто выкинут. Но зато без писанины тебе не поставят оценку хорошую.

Блин, и у многих ведь людей полжизни проходит в подобной писанине – сначала в университетах, потом и на работе. Потому что сейчас ведь без бумажек всяких никуда», пишет газета «Вечерняя Москва».











