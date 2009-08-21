В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение

ХАБАРОВСК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По данным Хабаровского гидрометцентра, Хабаровский край находится во власти активного циклона пришедшего с запада России. 21 августа в большинстве районов края, особенно в южных и центральных частях, ожидаются сильные дожди, местами грозовые ливни с усилением ветра до 18-23 м/сек, сообщает пресс-служба МЧС края. В дальнейшем прогнозируется смещение циклона в сторону Татарского пролива.



В Хабаровске в течение суток ожидается сильный дождь, возможна гроза.



МЧС Хабаровского края объявляет очередное штормовое предупреждение. Главам муниципальных образований рекомендовано принять меры, а населению желательно воздержаться от длительных прогулок и поездок на собственном автотранспорте.



Силы и средства МЧС края приведены в повышенную готовность.







