В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение

Posted 20 августа 2009, 20:53
Published 20 августа 2009, 20:53
Modified 1 сентября 2022, 05:15
Updated 1 сентября 2022, 05:15
ХАБАРОВСК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - По данным Хабаровского гидрометцентра, Хабаровский край находится во власти активного циклона пришедшего с запада России. 21 августа в большинстве районов края, особенно в южных и центральных частях, ожидаются сильные дожди, местами грозовые ливни с усилением ветра до 18-23 м/сек, сообщает пресс-служба МЧС края. В дальнейшем прогнозируется смещение циклона в сторону Татарского пролива.
В Хабаровске в течение суток ожидается сильный дождь, возможна гроза.
МЧС Хабаровского края объявляет очередное штормовое предупреждение. Главам муниципальных образований рекомендовано принять меры, а населению желательно воздержаться от длительных прогулок и поездок на собственном автотранспорте.
Силы и средства МЧС края приведены в повышенную готовность.