vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2009, 04:30

Published 22 августа 2009, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Во Владивостоке в воскресенье вероятность осадков равна нулю

22 августа 2009, 04:30
Лишь утром возможен небольшой кратковременный дождь

ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в воскресенье вероятность осадков равна нулю, лишь утром возможен небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщает портал Примпогода.Ру.
По прогнозу синоптиков, ночью во Владивостоке ожидается переменная облачность, температура воздуха 15...17 °C, ветер умеренный.
Днем переменная облачность, без осадков, температура воздуха 21...23 °C, ветер умеренный до сильного.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика