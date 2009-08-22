ВЛАДИВОСТОК. 22 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в воскресенье вероятность осадков равна нулю, лишь утром возможен небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщает портал Примпогода.Ру.

По прогнозу синоптиков, ночью во Владивостоке ожидается переменная облачность, температура воздуха 15...17 °C, ветер умеренный.

Днем переменная облачность, без осадков, температура воздуха 21...23 °C, ветер умеренный до сильного.



