400 детей из Приморья пригласят на отдых в Китай

ВЛАДИВОСТОК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 400 приморских школьников будут приглашены на отдых в Китайскую Народную Республику. В составе тысячной делегации российских школьников, они примут участие в международной смене, которую организует Правительство КНР будущим летом.

Об этом было заявлено представителями посольства КНР в России на первом Евроазиатском Форуме Институтов Конфуция, который проходит в Приморье. По словам вице-губернатора края Любови Дроздовой, принимавшей участие в этом представительном мероприятии, таким образом отмечен вклад приморцев в организацию пребывания в крае детей из КНР.

Напомним, что по договоренности глав двух государств – Председателя Ху Цзиньтао и Президента Дмитрия Медведева, второй год в различных регионах России проходят реабилитацию школьники из наиболее пострадавших от прошлогоднего землетрясения провинций Китая.

В Приморском крае международная смена организована на базе Всероссийского детского центра «Океан». В этом году более 500 ребят и взрослых из соседней страны смогли поправить здесь здоровье, получить массу приятных впечатлений, обрести новых друзей. Такое отдых пошел на пользу: по информации медиков, практически все маленькие гости «Океана» к концу смены смогли набрать вес от трех до восьми килограммов.

