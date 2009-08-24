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Posted 24 августа 2009, 07:22

Published 24 августа 2009, 07:22

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Комитет экономики Сахалинской области проводит мониторинг компаний

24 августа 2009, 07:22
К участию приглашаются компании, зарегистрированные в органах Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках реализации областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области на 2009 -20011 годы». Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в управлении информационной политики администрации Сахалинской области.
комитет экономики Сахалинской области объявляет о начале проведения мониторинга компаний, подлежащих включению в Перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Включение организаций в указанный перечень позволит им претендовать на получение всех видов поддержки со стороны органов исполнительной власти Сахалинской области.
К участию приглашаются компании, зарегистрированные в органах Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области, основной деятельностью которых является производство товаров, выполнение работ, а также предоставление различных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Форма предоставления информации размещена на сайте комитета экономики www.sakhipa.ru. По всем вопросам можно обращаться в отдел развития предпринимательства по телефонам 422-955, 500-851.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Сахалинская область
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