БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Юные амурские экологи приняли участие в межрегиональной профильной смене «Вместе у Байкала». Смена прошла в летнем оздоровительном туристическом лагере «Юность», который расположен в селе Максимиха Баргузинского района республики Бурятия. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в правительстве Амурской области, амурская делегация состояла из 17 школьников. У глубочайшего озера мира отдохнули также ребята из Якутии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

В рамках смены состоялась научно-практическая конференция «Мы – дети Байкала», по результатам которой амурчане заняли все призовые места: диплома I степени удостоена ученица Михайловской школы Валентина Нагребельная, дипломом II степени награжден житель Возжаевки Белогорского района Александр Улько, а диплом III степени получила Ольга Черная из Новоспасской школы Архаринского района.

Ребята приняли участие в конкурсах на знание биологии и географии. За исследовательскую работу по ботанике дипломом I степени награжден Александр Шкарбан из Тынды. Дарья Жарикова из поселка Магдагачи взяла диплом II степени за исследовательскую работу по географии.

Во время смены проводились также спортивные соревнования, тренинги «Я – лидер», «Познай себя», «Школа успеха». Дети принимали участие в учебных экскурсиях, посетили музей, экспозиции которого посвящены истории бурятского народа.

