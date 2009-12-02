Международная преступная группировка нанесла ущерб РФ в 22 миллиона рублей

Posted 2 декабря 2009, 04:19
Published 2 декабря 2009, 04:19
Modified 17 сентября 2022, 13:32
Updated 17 сентября 2022, 13:32
ВЛАДИВОСТОК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Капитану рыболовецкого судна, экипаж которого незаконно пересекал границу Российской Федерации и браконьерским способом добывал краба у берегов Приморья, вынесен приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого с него взыщут в доход государства порядка 10 миллионов рублей.
Как сообщил следователь по особо важным делам Следственной части при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу Михаил Лисин, осужденный входил в состав международной организованной преступной группы, роли и обязанности в которой были четко распределены. Во главе стояли два лидера - россиянин Степан А. и гражданин Республики Корея Ву Ч. Создать свою ОПГ и заняться браконьерским ловом краба они решили, находясь в Корее, где и познакомились.
Приехав в Россию, Ву Ч. предложил Степану А. использовать судно "Невельский Комсомолец", оснащенное ловушками для лова интересующего их ракообразного. Спустя некоторое время без оформления документов должным образом покупку судна оплатил корейский лидер. Кстати, именно он и финансировал преступную деятельность ОПГ, производил техническое оснащение судна орудиями лова, оборудованием, предназначенным для перевозки краба в живом виде, средствами связи, обеспечивал снабжение экипажа продуктами провизией и топливом, производил выплату заработной платы, а также организовывал прием контрабанды в Республике Корея.
Степану А. отводились функции организатора. Он занимался подбором членов экипажа и отправлял их в Корею для того, чтобы те в дальнейшем работали на траулере. Основной из его обязанностей была координация деятельности двух капитанов судна: он давал необходимые указания о времени и месте незаконного пересечения границы России, районе незаконной добычи краба и времени прибытия в Республику Корея для сдачи биоресурсов. Этому лидеру удалось привлечь неустановленных следствием лиц, предоставлявших информацию о передвижении патрульных сторожевых кораблей в районе запланированного лова. Полученные данные Степан А. передавал по спутниковой и мобильной связи капитанам судна, а те в свою очередь информировали о техническом состоянии судна, количестве незаконно добытого краба, его разновидности и размерах.
По словам Михаила Лисина, следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении членов этой ОПГ по статьям 322 («Незаконное пересечение границы»), 256 («Незаконная добыча водных животных») и 188 УК РФ («Контрабанда»), длилось год. В настоящее время российский лидер находится в розыске, второй капитан пытался скрываться от правосудия, но сейчас водворен в СИЗО и ждет приговора. В отношении корейского лидера расследование уголовного дела пока приостановлено. Это связано с тем, что Республика Корея не выдает Российской Федерации своих граждан, даже не смотря на то, что они замешаны в преступной деятельности.
В общей сложности эта организованная преступная группа за три месяца браконьерства в 2007 году нанесла экологический ущерб нашему государству порядка 22 миллионов рублей.
Заместитель начальника Следственной части при Главном управлении МВД России по Дальневосточному федеральному округу Евгений Рыбалко рассказал, что всего за 10 месяцев текущего года в Дальневосточном федеральном округе выявлены 1964 преступления в сфере добычи, переработки и реализации водных биоресурсов, из них 367 совершенны в крупном и особо крупном размерах, 176 из зарегистрированных - относятся к категории тяжких и особо тяжких.
В результате действий дальневосточные правонарушители причинили государству ущерб на сумму, превышающую полмиллиона рублей, более 400 тысяч из которых удалось возместить в результате работы правоохранительных органов округа. 505 преступлений в указанной сфере раскрыты. Выявлены 1115 лиц, причастных к совершению данного рода преступлений, из них 1025 человек уже привлечены к уголовной ответственности (27 из которых - участники организованных групп и сообществ).
На сегодняшний день на рассмотрении в судах субъектов ДФО находится 204 уголовных дела, возбужденных по преступлениям в сфере добычи, переработки и реализации водных биоресурсов.