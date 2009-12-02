Международная преступная группировка нанесла ущерб РФ в 22 миллиона рублей

Степану А. отводились функции организатора. Он занимался подбором членов экипажа и отправлял их в Корею для того, чтобы те в дальнейшем работали на траулере. Основной из его обязанностей была координация деятельности двух капитанов судна: он давал необходимые указания о времени и месте незаконного пересечения границы России, районе незаконной добычи краба и времени прибытия в Республику Корея для сдачи биоресурсов. Этому лидеру удалось привлечь неустановленных следствием лиц, предоставлявших информацию о передвижении патрульных сторожевых кораблей в районе запланированного лова. Полученные данные Степан А. передавал по спутниковой и мобильной связи капитанам судна, а те в свою очередь информировали о техническом состоянии судна, количестве незаконно добытого краба, его разновидности и размерах.