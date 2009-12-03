Продукты из российских магазинов вредят здоровью людей

В «черный список» попали тушенка, сардельки, сливочное масло, кефир и творог. Испытания показали, что все указанные продукты либо низкого качества, либо имеют давно просроченный срок годности, либо просто опасны для употребления в пищу.



Закупленные образцы в конце ноября были переданы в испытательную лабораторию «Ростеста» представителями общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». В акцию «попали» в общей сложности 30 магазинов.



В 70% случаев по результатам проверки было выявлено отсутствие обязательных сертификатов соответствия или деклараций, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию — в 80% случаев. На часть закупленной продукции были предоставлены подложные документы, выданные на совершенно другой товар. К примеру, на «творог классический» был представлен единственный официальный документ, выданный на «кефир обезжиренный» при полном отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения.



«В сардельках нами был обнаружен крахмал, хотя в составе продукта на упаковке он отсутствовал. Под видом кусковой говяжьей тушенки продавалось мясо растительное», — рассказывает начальник Испытательного центра продуктов питания и продовольственного сырья «Ростест-Москва» Ирина Васильева. Недовольны специалисты оказались и качеством сливочного масла. Поверхность многих образцов оказалась окисленной, что говорит о неправильном хранении продукта. По микробиологическим показателям, то есть по наличию различных, в том числе и «вредных», бактерий, зафиксировано десятикратное превышение безопасного уровня. Надувательством потребителя можно назвать и состав продукта. «По сути, маслом не может считаться до 70% так называемого натурального сливочного из-под коровки, — утверждает Ирина Васильева, — поскольку продукция наполовину состоит из растительных жиров. При этом большинство производителей этот факт тщательно скрывают».



В составе творога было обнаружено превышение содержания дрожжей и плесени. Там же было найдено и пальмовое масло. Похожая неприятность случилась и с кефиром. Наличие плесени в отдельных образцах в два раза превышает норму.



Проверка продуктов питания, организованная «Зеленым патрулем», носит выборочный характер, точнее, контрольная закупка была проведена только в маленьких магазинчиках в «спальных» районах Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшее время аналогичному исследованию подвергнутся крупные торговые сети, а чуть позже уличные фаст-фуды.