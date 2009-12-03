Региональные отделения партий подпишут в Хабаровске Соглашение

Posted 3 декабря 2009, 05:56
Published 3 декабря 2009, 05:56
Modified 17 сентября 2022, 13:32
Updated 17 сентября 2022, 13:32
ХАБАРОВСК. 3 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 4 декабря будет подписано Соглашение между региональными отделениями политических партий - участниками избирательной кампании по выборам депутатов Законодательной думы Хабаровского края V созыва. Церемония состоится в здании Дальневосточного художественного музея в 15.00, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Предстоящие в марте 2010 года выборы в Законодательную думу края будут проходить по новой схеме и отличаются принципиальной новизной, что накладывает на её участников дополнительную ответственность за предоставление всем избирателям возможности сделать осознанный выбор. Каждый из участников договора выступает за проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством России, говорится в соглашении.
Инициатором подписания соглашения выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Ожидается, что к договору присоединятся региональные отделения ЛДПР, партий «Правое дело», «Патриоты России», «Яблоко», «Справедливая Россия».