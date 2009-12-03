Региональные отделения партий подпишут в Хабаровске Соглашение

Предстоящие в марте 2010 года выборы в Законодательную думу края будут проходить по новой схеме и отличаются принципиальной новизной, что накладывает на её участников дополнительную ответственность за предоставление всем избирателям возможности сделать осознанный выбор. Каждый из участников договора выступает за проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством России, говорится в соглашении.