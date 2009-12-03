В Думе города Владивостока прошло заседание рабочей группы по вопросу реконструкции кинотеатра "Чайка"

По мнению депутата Георгия Мартынова, учитывая интересы жителей Первомайского района, необходимо ускорить процесс снятия со здания обременения, не позволяющего начать работы по его реконструкции на законных основаниях. Депутат возмущен тем, что арендаторы довели объект до плачевного состояния. Георгий Мартынов подчеркнул: Многострадальная «Чайка» находится в полукилометре от строящейся развязки, неподалеку активно идет возведение мостов, и развалины окрестности совсем не красят. В будущем году по соседству будет завершено строительство культурно-развлекательного центра «Черемушки», в котором разместится четыре современных кинозала. Учитывая это обстоятельство, создание в помещении бывшего кинотеатра спортивно-оздоровительного комплекса для взрослых и детей - именно тот путь, который позволит сохранить здание и сделать его полезным для жителей Чуркина».