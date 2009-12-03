В Думе города Владивостока прошло заседание рабочей группы по вопросу реконструкции кинотеатра "Чайка"

Posted 3 декабря 2009, 08:42
Published 3 декабря 2009, 08:42
Modified 17 сентября 2022, 13:30
Updated 17 сентября 2022, 13:30
ВЛАДИВОСТОК. 3 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Талабаева на заседание рабочей группы по вопросу реконструкции кинотеатра «Чайка» ознакомила собравшихся с результатами работы, проделанной за прошедшее между заседаниями время, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ Думы города Владивостока.
Сегодня одной из главных проблем остается вопрос о регистрации помещения кинотеатра как муниципальной собственности, пока остающийся открытым.
Как разъяснила членам рабочей группы и представителям городской общественности заместитель начальника отдела регистрации нежилых объектов Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю Ирина Терентьева, несмотря на решение суда в пользу администрации города, принятое еще в 2006 году, ФРС не регистрирует «Чайку», поскольку находится для этого ряд юридических оснований, которые были ранее изложены в мотивированном отказе, направленном администрации города Владивостока.
Члены рабочей группы также заслушали предпринимателя Алексея Захарова, представителя ООО «Чайка», которое в 2004 году заключило на 49 лет договор аренды кинотеатра «Чайка». По его мнению, невозможность использовать арендаторами здания кинотеатра в течение 5 лет была вызвана независящими от ООО «Чайка» и ООО «Люмьер» обстоятельствам. Однако и сегодня бывшие арендаторы не оставили надежд на возрождение «Чайки» за счет собственных средств.
По мнению депутата Георгия Мартынова, учитывая интересы жителей Первомайского района, необходимо ускорить процесс снятия со здания обременения, не позволяющего начать работы по его реконструкции на законных основаниях. Депутат возмущен тем, что арендаторы довели объект до плачевного состояния. Георгий Мартынов подчеркнул: Многострадальная «Чайка» находится в полукилометре от строящейся развязки, неподалеку активно идет возведение мостов, и развалины окрестности совсем не красят. В будущем году по соседству будет завершено строительство культурно-развлекательного центра «Черемушки», в котором разместится четыре современных кинозала. Учитывая это обстоятельство, создание в помещении бывшего кинотеатра спортивно-оздоровительного комплекса для взрослых и детей - именно тот путь, который позволит сохранить здание и сделать его полезным для жителей Чуркина».
На следующее заседание рабочей группы решено пригласить представителей тех спортивных организаций, которые готовы взяться за восстановление «Чайки». Так же будет заслушана информация о мерах, предпринятых для устранения препятствий для регистрации здания кинотеатра «Чайка» в ФРС.